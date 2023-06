18.30 MAGAZIN

Konkret Philipp Maschl über Streit mit Nachbarn und Nachbarinnen. Außerdem geht es um Inhalte von Ketchup, Grillsauce und Co. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Flucht vor der Einberufung – Russische Kriegsverweigerer Begleitet werden drei russische Kriegsgegner, welche Putin ablehnen und vor der ­Mobilmachung nach Deutschland flüchteten, um sich ein neues Leben aufzubauen. Doch die Bürokratie zwang sie dazu, Europa wieder zu verlassen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Das Paradies in der Ferne: Dominica – Die Naturinsel in der Karibik Karl Ploberger erkundet das Naturjuwel der karibischen Inseln, Dominica. Gezeigt werden ein tropisches Paradies und die karibische Lebensfreude. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Die Wagner Gruppe – Russlands geheime ­Söldner (1–2/2) Nach dem Tod seines Bruders beginnt ein Syrer zu recherchieren und kommt mithilfe des Journalisten Denis Korotkow der geheimen Organisation Gruppe Wagner auf die Spur, welche im Auftrag des russischen Präsidenten Verbrechen ausübt, um geopolitische Interessen durchzusetzen. Bis 22.10, Arte

Der russische Soldat M. Gabidullin war Mitglied der Wagner-Gruppe. In der Doku spricht er über seine Zeit als Söldner in Syrien, 20.15 Uhr, Arte.

Foto: Forbidden Stories Arte F

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Wird der neue SPÖ Chef die Partei vereinen können? Wie steht es um rote Parteien in anderen Ländern? Zu Gast ist Josef Muchitsch, Chef der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter. Außerdem geht es um die Erwartungen an ÖVP und FPÖ in Salzburg und das Schicksal von Wolf und Bär. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Stermann und Grissemann sind diesmal Kabarettist Michael Niavarani und Schlagersängerin ­Vanessa Mai. Bis 23.00, ORF 1

22.15 ACTION

Resident Evil (D/USA/F/GB 2002, Paul W. S. Anderson) Viren verseuchen ein Geheimlabor, statt toten Wissenschaftern gibt es hungrige Untote. Mit Milla Jovovich und ­Michelle Rodriguez. Bis 0.10, ATV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Feiern wie die Götter – so ­feiert Österreich Kabarettist Rudi Roubinek untersucht verschiedene religiöse Feste und Bräuche mit einem Rabbi, einem Pfarrer und einem Imam. Um 23.20 folgt Herr Schuh und der Glaube mit dem Philosophen und Essayisten Franz Schuh. Bis 23.55, ORF 2

23.35 REPORTAGE

Meine Tochter, ihre Depression und ich ­Katrins Tochter Anna, 20, leidet seit ihrem 13. Lebensjahr an psychischen Krankheiten. Eine Depression brachte sie zuletzt in die Psychiatrie, Anna braucht ihre Mutter mehr denn je. Trotz allem bemüht sich die Alleinerziehende um einen gesunden Umgang mit der Krankheit und bleibt positiv. Ein ehrlicher und mutiger Einblick in das Leben mit einem psychisch erkrankten Kind. Bis 0.05, ARD