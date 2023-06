Am Samstag ging irrtümlicherweise Doskozil als Sieger über die Bühne. Nun verkündete die Vorsitzende der Wahlkommission, die Ergebnisse wurden vertauscht

Der Sieger des Sonderparteitags am Samstag ist der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler.

Wien – Andreas Babler ist nun doch Chef der SPÖ. Er ist der dreizehnte Parteichef. Denn man hat bei der Auszählung am Parteitag vom Samstag in Linz die Stimmen vertauscht. So kam nicht Hans Peter Doskozil auf 52,7 Prozent der Stimmen, sondern Babler. Das verkündete die Leiterin der Wahlkommission, Michaela Grubesa, in einer eilig einberufenen Pressekonferenz Montagnachmittag.

Vor Babler gab es bisher elf männliche und mit Pamela Rendi-Wagner eine weibliche Vorsitzende. Rendi-Wagner trat beim Sonderparteitag am Sonntag, dem 3. Juni, nicht mehr an, nachdem sie in der Mitgliederbefragung um Obmannschaft und Spitzenkandidatur nur auf Platz drei hinter Burgenlands Landeshauptmann Doskozil und dem Traiskirchner Bürgermeister und Bundesrat Babler gelandet war.

Der Fehler sei bei der Übertragung in eine Excel-Tabelle passiert. Die Listen aus den Wahlurnen seien zusammengeführt und in das System eingespeist worden. Der Fehler sei dabei geschehen: "Das Ergebnis wurde umgedreht", so Grubesa.

317 Stimmen für Babler

Dass es überhaupt zur Neuauszählung heute Nachmittag kam, hängt damit zusammen, dass beim offiziell verkündeten Ergebnis eine Stimme fehlte. Die wurde gefunden und war ungültig. Gleichzeitig wurde aber auch entdeckt, dass die Stimmen falsch zugeordnet wurden.

Ein neuer Parteitag ist laut Grubesa nicht nötig: "Aus meiner Sicht ist der ganze Prozess belegbar", so Grubesa, die sich bei Doskozil entschuldigte. Dass am Parteitag nicht nachkontrolliert wurde, nahm sie auf sich. Niemand in der Kommission - auch nicht sie selbst - habe das veranlasst.

Laut dem nun vorliegenden Ergebnis kam Doskozil auf 280 Stimmen, Babler hingegen auf 317. (APA, red, 5.6.2023)