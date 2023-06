Über Geld spricht man in der Liebesbeziehung nur ungern, und doch taucht es immer wieder als potenzielles Konfliktthema auf. Das fängt beim ersten Date und der Frage, wer die Rechnung übernimmt, an und setzt sich spätestens dann fort, wenn man einen gemeinsamen Haushalt führt und/oder Kinder bekommt. Wie geht man am besten damit um, und wann soll man mit dem Partner oder der Partnerin finanzielle Ziele und den individuellen Umgang mit Geld klären? In der neuen Folge von "Lohnt sich das?" besprechen die Hosts Alexander Amon, Davina Brunnbauer und Michael Windisch, warum Finanzen in der Beziehung so kompliziert sind, wann sich ein Gemeinschaftskonto lohnt und welche Möglichkeiten es zur Aufteilung von Care-Arbeit und Haushalt gibt. (red, 6.6.2023)

