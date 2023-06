Reddit verlangt höhere Preise für die Nutzung seiner APIs. REUTERS / Dado Ruvic

Als Twitter Mitte Jänner seine Schnittstellen (APIs) abschaltete, war die Aufregung groß. Für eine Vielzahl beliebter Drittanbieter-Apps bedeutete der Schritt des Kurznachrichtendiensts ihr Ende, weil sie tausende Dollar pro Monat hätten bezahlen müssen, um ihre Services weiterhin anbieten zu können.

Trotz massiver Kritik ist Twitter mittlerweile nicht allein in seiner neuen Bepreisung für den API-Zugang. Auch Reddit hebt die Kosten an – und macht beliebten Drittanbieter-Apps das Leben schwer. Der Entwickler hinter Apollo meldete sich vergangene Woche mit einem Posting zu Wort, laut dem der Zugang zu Reddit künftig 1,7 Millionen Dollar pro Monat, bzw. 20 Millionen Dollar jährlich kosten soll. Ein Preis, den er sich schlicht nicht leisten könnte.

48 Stunden Abschaltung

Das hat auch die Solidarität großer Reddit-Communities hervorgerufen. Aus Protest gegen die drohende Veränderung haben unzählige Subreddits angekündigt, ihre Seiten am 12. Juni für 48 Stunden auf privat zu stellen. Die Liste ist lang, enthält aber unter anderem auch Subreddits wie r/Pics, r/aww, r/earthporn und r/videos. Diese haben teilweise mehr als 30 Millionen, manche mehr als 20 Millionen Mitglieder.

Der Protest geht auf ein Posting im eigens angelegten r/Safe3rdPartyApps-Subreddit zurück. Dort kann man lesen: "Eine kürzlich vorgenommene Änderung der Reddit-Richtlinien droht, viele beliebte Apps von Drittanbietern zu vernichten, wodurch viele Funktionen, die in der offiziellen App nicht enthalten sind, für die Nutzer dauerhaft unzugänglich werden." Die Änderung habe Reddit am 31. Mai bekanntgegeben und werde den Tod aller beliebten Alternativen zur originalen Reddit-App bedeuten. Von Apollo über Reddit is Fin, Narwhal bis BaconReader.

Fehlende Tools

Das Ende dieser Apps würde laut dem Posting nicht nur Probleme für Userinnen und User mit sich bringen, sondern auch für Moderatorinnen und Moderatoren. Um Communities spamfrei zu halten, seien diese auf Tools angewiesen, die es in der offiziellen Reddit-App gar nicht gebe. "Ich kann nicht erkennen, inwiefern diese Preisgestaltung der Realität entspricht oder auch nur annähernd vernünftig ist", schreibt der Apollo-Entwickler in seinem Posting. In den kommenden Tagen wird sich zeigen, ob Reddit wegen des Protests nachgibt oder ob das Unternehmen an den neuen Preisen festhalten wird. (red, 5.6.2023)