Der Republikaner wird laut Reuters seine Kandidatur am Mittwoch mit einem Video und einer Rede im Bundesstaat Iowa verkünden. In Umfragen liegt er deutlich hinter Trump

Der erzkonservative Mike Pence distanzierte sich zunehmend von seinem Chef, dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. REUTERS

Washington – Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence bewirbt sich amtlichen Unterlagen zufolge um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Die Dokumente waren am Montag auf der Website des Bundeswahlamts FEC einsehbar. Seine Einreichung zur Kandidatur gilt durch die Unterlagen als bestätigt. Eine Stellungnahme von Pence lag zunächst nicht vor. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte vergangene Woche unter Berufung auf mehrere Insider gemeldet, der ehemalige Vizepräsident von Ex-Präsident Donald Trump werde seinen Einstieg in das Rennen am Mittwoch einleiten. Demnach soll er seine Kandidatur mit einem Video und einer Rede im Bundesstaat Iowa verkünden.

Die Präsidentschafts- und Kongresswahlen sind für November 2024 angesetzt. In den Monaten zuvor werden die Kandidaten der jeweiligen Parteien durch umfangreiche Vorwahlen ausgesucht.

Der erzkonservative Pence hat sich zunehmend von seinem ehemaligen Chef distanziert. Trump hatte wütend auf Pences Weigerung reagiert, dessen Vorgehen gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl 2020 zu unterstützen. Zusammen mit dem 63-jährigen Pence treten auf republikanischer Seite inzwischen zahlreiche Bewerber an. Allerdings hat Trump in Umfragen einen erheblichen Vorsprung: Bei Real Clear Politics kommt er jüngsten Daten zufolge unter Anhängern der Republikaner auf 53 Prozent, Pence erhält hier lediglich vier Prozent Zuspruch. (Reuters, red, 5.6.2023)