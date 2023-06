"ZiB Spezial" über die Chaostage bei der SPÖ mit Nadja Bernhard, auf dem Screen Andreas Babler. ORF ZiB Spezial Screenshot

Super-Gau, das Unvorstellbare, eine unglaubliche Geschichte, brisant, skurril! In der "ZiB1" und der "ZiB Spezial" zur Auszählungspanne bei der Wahl es SPÖ-Parteivorsitzenden fallen mehr Superlative als in einer durchschnittlichen Sportübertragung. Anders als bei den meisten sportlichen Bewerben scheint es am Montagabend keine richtigen Sieger zu geben.

Grubesas Erklärung: Babler doch SPÖ Chef

APA

Ein enttäuschter Hans Peter Doskozil verkündet verlegen bei der Pressekonferenz in Eisenstadt, dass er sich ins Burgenland zurückzieht, das Kapitel Bundespolitik sei für ihn abgeschlossen. Der nun doch siegreiche Andreas Babler tritt noch ernster und bedrückter auf. Schlecht gelaunt kündigt er an, dass noch einmal genau nachgezählt werden soll.

Action!

"Den Eindruck eines Siegers hat er nicht gemacht" analysiert Nadja Bernhard. Eine beschwingte Alexandra Maritza Wachter bricht mit der depressiven Stimmung der Sondersendung und resümiert den Nachmittag in der SPÖ-Zentrale: "In vielen Filmen passiert weniger Action!"

Action herrscht auch bei Schaltung in das SPÖ-Parteilokal in Traiskirchen. Spontan zusammengekommene Genossen und Genossinnen klopfen unkoordiniert und merkbar ungläubig auf die Holztische des Vereinslokals. Reporterin Katharina Bernhart versteht ihre eigene Analyse nicht mehr. Die Sozialdemokraten in Bablers Heimatagemeinde fordern jedenfalls Aufklärung nach der Blamage.

Blamiert fühlt man sich auch in Eisenstadt. Patricia Spieß hat anscheinend kaum Passantinnen in der burgenländischen Hauptstadt gefunden, die vor die Kamera etwas zur SPÖ-Auszählpanne sagen wollten. Den wenigen Redebereiten fiel nicht viel Positives ein: Komisch, seltsam, Kasperltheater.

Sesselkreis der Redakteure

Vom Theater ging’s zum "Runden Tisch" mit Claudia Reiterer. Die Innenpolitikexperten und -expertinnen, sollen im Kreis von ihrem ersten Gedanken erzählen, als sie vom Auszählungsfehler gehört haben. Die therapeutische Übung bringt fast wortgleiche Äußerungen von Überraschung und Ungläubigkeit hervor. Allein der Innenpolitik-Chef der "Presse", Oliver Pink, gibt sich nicht von der Panne der Roten an sich überrascht, ihn schockiere vielmehr der nunmehrige Sieg Andreas Bablers.

Die Schockstarre hält an, als es daran geht, gemeinschaftlich die neue Ausrichtung der SPÖ thematisch und personell zu diskutieren. Es wird viel gerätselt und geraten. Johanna Hager vom "Kurier" rät den übrigen Parteien etwa zu Neuwahlen. Diese aber würden nur der FPÖ nutzen, ist man sich einig. Der SPÖ-Parteivorsitzende - "Stand heute", wie alle betonen - wird es nicht leicht haben.

Christian Nusser, Chefredakteur von "Heute" und Twitteria-Lieblingskolumnist, warnt süffisant vor einem neuen Verschwörungsmythos, hat aber auch keine schlüssige Erklärung für die peinliche Panne der Roten.

Auftritt Martin Thür, ZiB2-Moderator, Excel-Matador und für so manchen Held des Tages: In der "ZiB 2" sollen einige Unstimmigkeiten geklärt werden, kündigt er bei Nadja Bernhard an. So geht Cliffhanger! (Olivera Stajić, 5.6.2023)