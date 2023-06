Stuttgarter Jubel. REUTERS

Hamburg - Der VfB Stuttgart hat den Klassenerhalt auf Umwegen geschafft. Vier Tage nach dem 3:0-Heimsieg im Relegations-Hinspiel gegen den Hamburger SV setzte sich der Tabellen-16. der abgelaufenen Saison am Montag auch auswärts mit 3:1 (0:1) durch und verhinderte damit den dritten Abstieg seit 2016. Der Hamburger Traditionsclub, im vergangenen Jahr in der Relegation an Hertha BSC gescheitert, blickt hingegen einem sechsten Jahr in der zweiten Liga entgegen.

Sonny Kittel (6.) brachte den Zweitliga-Dritten vor 55.500 Zuschauern zwar früh in Führung und weckte nach der ernüchternden Vorstellung im Hinspiel noch Hoffnungen auf ein Wunder. Doch Enzo Millot (48., 64.) drehte die Partie in der zweiten Hälfte, bei seinem zweiten Tor dank eines folgenschweren Fehlers von HSV-Tormann Daniel Heuer Fernandes. Auch Silas Katompa Mvumpa (97.) traf noch. (APA, 5.6.2023)