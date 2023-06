Die Vorjahres-Finalistinnen Swiatek und Gauff sind ebenfalls weiter. Auch Zverev und Etcheverry ziehen in die nächste Runde ein

Casper Ruud ist auch heuer wieder stark. IMAGO/PanoramiC

Paris - Vorjahresfinalist Casper Ruud hat am Montag bei den French Open die Runde der letzten acht erreicht. Der 24-jährige Norweger bezwang in Paris den stark aufspielenden Chilenen Nicolas Jarry mit 7:6(3),7:5,7:5, benötigte dafür aber 3:20 Stunden. Ruud trifft nun auf den als Nummer 6 gesetzten Holger Rune. Der Däne rang in einem fast vierstündigen Thriller den Argentinier Francisco Cerundolo 7:6(3),3:6,6:4,1:6,7:6(7) nieder. Rune war im letzten Satz 3:4,0:40 zurückgelegen.

Damit kommt es zu einer Wiederholung des Viertelfinales 2022 zwischen Ruud und Rune, dass der Norweger damals in vier Sätzen gewonnen hat. Überhaupt führt der Norsker im Head-to-head mit 4:1, die einzige Partie 2023 hat allerdings zuletzt im Rom-Semifinale Rune gewonnen.

Ruud ist beim Sandplatzklassiker an Position vier gesetzt und hatte im Endspiel des Vorjahrs gegen Rafael Nadal bei dessen 14. French-Open-Triumph verloren.

Klar

Fast zeitgleich zogen in den Abendspielen dann Alexander Zverev (GER-22) und der Argentinier Tomas Martin Etcheverry jeweils mit Drei-Satz-Siegen in ein Viertelfinale gegeneinander ein. Der Deutsche kam ein Jahr nach seiner bösen Knöchelverletzung im Halbfinale gegen Rafael Nadal mit einem 6:1,6:4,6:3-Sieg über den Bulgaren Grigor Dimitrow wieder ins Viertelfinale. In diesem ist er gegen Etcheverry, der Yoshihito Nishioka (JPN-27) mit 7:6(8),6:0,6:1 ausschaltete, erneut Favorit.

Bei den Frauen stehen die ersten beiden Viertelfinali fest, und eines davon hat es in sich: Es kommt nämlich zur Neuauflage des Vorjahresfinales zwischen Siegerin Iga Swiatek und Coco Gauff. Die topgesetzte Polin brauchte nur 31 Minuten. Dann musste Lesia Zurenko aus der Ukraine wegen Unwohlsein beim Stand von 5:1 für die Favoritin aufgeben. Bereits zuvor hatte die 19-jährige US-Amerikanerin Gauff, die in der zweiten Runde die Vorarlbergerin Julia Grabher ausgeschaltet hatte, Anna Karolina Schmiedlova (SVK) 7:5,6:2 besiegt.

Hart arbeiten musste die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia im drittlängsten Frauen-Spiel in Roland Garros der Profi-Ära. Die 27-Jährige durfte nach 3:51 Stunden über ihren 6:7(3),6:3,7:5-Erfolg gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo jubeln und hatte nach dem verwandelten Matchball Tränen in den Augen. Länger dauerten nach Angaben der Organisatoren seit 1968 beim Sandplatzklassiker von Paris nur zwei Partien von Spielerinnen. Der Rekord liegt bei 4:07 Stunden aus dem Jahr 1995.

Haddad Maia ist die erste Brasilianerin in einem Grand-Slam-Viertelfinale seit 1968. In diesem trifft sie auf Titelanwärterin Ons Jabeur. Die Tunesierin setzte sich in nur 63 Minuten mit 6:3,6:1 gegen die US-Amerikanerin Bernarda Pera durch. (APA, 5.6.2023)