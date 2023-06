Ein Satellitenbild zeigt den Staudamm in intaktem Zustand Ende Mai. via REUTERS / Maxar

Moskau – Der Kachowka-Staudamm im russisch kontrollierten Teil der südukrainischen Region Cherson ist am Dienstag zerstört worden. Beide Kriegsparteien gaben einander die Schuld. "Das Ausmaß der Zerstörung, die Geschwindigkeit und die Menge des Wassers sowie die wahrscheinlichen Überschwemmungsgebiete werden derzeit geklärt", schrieb das ukrainische Kommando Süd am in einer Mitteilung. Evakuierungen im Gebiet liefen an.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte die Zerstörung des Dammes als einen weiteren Beleg dafür, dass Russland aus dem "letzten Winkel" der Ukraine vertrieben werden müsse. "Die Terroristen werden es nicht schaffen, die Ukraine mit Wasser, Raketen oder sonst etwas aufzuhalten", schrieb er auf Twitter.

Der von Russland eingesetzte Bürgermeister der Stadt Nowa Kachowka widersprach laut der russischen Nachrichtenagentur Ria Berichten über eine Sprengung des Staudamms durch russische Truppen. Er berichtete von Schäden durch ukrainischen Artilleriebeschuss. In russischen und ukrainischen sozialen Medien kursierten zuvor zahlreiche Beiträge, wonach der am Fluss Dnipro liegende Damm zerstört worden sei.

Keine Gefahr für Atomkraftwerk

Das Reservoir versorgt die von Russland 2014 annektierte Halbinsel Krim mit Wasser, wie auch das besetzte AKW Saporischschja. Für dieses besteht nach russischer Darstellung keine unmittelbare Gefahr, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf einen von Russland eingesetzten Verwaltungsvertreter im besetzten Gebiet berichtete. Demnach bestehe auch keine Gefahr, dass der Kanal auf die Krim austrocknet.

Der 30 Meter hohe und 3,2 Kilometer lange Damm wurde 1956 als Teil des Wasserkraftwerks Kachowka errichtet. Der Stausee fasst rund 18 Milliarden Kubikmeter Wasser bei einer Fläche von knapp 2.200 Quadratkilometern. Zum Vergleich: Das Bundesland Vorarlberg hat eine Fläche von 2.600 Quadratkilometern. Weitläufige Überschwemmungen werden nun befürchtet. Laut Medienberichten wurde mit Evakuierungen im Gebiet begonnen. Das Wasser werde binnen fünf Stunden kritisches Niveau erreichen, schrieb der Militärgouverneur des Gebiets, Olexander Prokudin, auf Telegram. (APA, red, 6.6.2023)