2022 war das Klosterneuburger Unternehmen in den französischen Markt eingestiegen, heuer wurden Onlineshops in den Niederlanden, Dänemark und in Schweden eröffnet

Kasper Rørsted war von 2016 bis 2022 CEO von Adidas. imago images / isslerimages

Klosterneuburg – Der frühere Adidas- und Henkel-Chef Kasper Rørsted ist nun Chairman des Advisory Board beim Kinder- und Jugendfahrradhersteller Woom mit Sitz im niederösterreichischen Klosterneuburg. Der gebürtige Däne hat laut einer Aussendung vom Dienstag mit Anfang Mai die neu geschaffene Position eines Vorsitzenden in dem Beratungsgremium übernommen, in dem neben den Gründern Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka auch die übrigen Teilhaber des Unternehmens vertreten sind.

Rørsted soll Woom als "strategischer Sparringpartner" zur Verfügung stehen und mit seiner fast zwei Jahrzehnte langen Erfahrung als Vorstand in Dax-Unternehmen dazu beitragen, den Wachstumskurs von Woom fortzusetzen, hieß es. Zuletzt war der 61-Jährige von 2016 bis 2022 CEO des Sportartikelkonzerns Adidas.

400.000 verkaufte Fahrräder im Vorjahr

Nach dem Markteintritt in Frankreich mit dem Aufbau eines Händlernetzes mit über 80 Handelspartnern im Vorjahr hat Woom heuer Onlineshops in den Niederlanden, in Dänemark und Schweden eröffnet. Außerdem soll das DTC-(Direct to Consumer-)Geschäft in den USA weiter ausgebaut und Woom als weltweiter Marktführer positioniert werden.

Das Unternehmen wurde vor zehn Jahren in einer Garage in Wien gegründet. 2022 lag der Umsatz mit mehr als 400.000 verkauften Rädern erstmals über der 100-Millionen-Euro-Marke. (APA, red, 6.6.2023)