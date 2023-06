Parteivorsitz Ergebnis falsch, Babler Sieger: Die Zusammenfassung des SPÖ-Wahldebakels

Bei der Auszählung am Parteitag in Linz waren die Delegiertenstimmen vertauscht worden. Das verkündete die Leiterin der Wahlkommission, Michaela Grubesa. Hans Peter Doskozil gab kurz darauf bekannt, die Niederlage zu akzeptieren. Andreas Babler will eine nochmalige Auszählung, ehe er weitere Schritte als Parteichef setzt