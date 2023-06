Die Vegas Golden Knights sind am halben Weg zum Titel. IMAGO/USA TODAY Network

Las Vegas (Nevada) (APA/dpa) - Die Vegas Golden Knights haben auch das zweite Heimspiel in den NHL-Finals um den Stanley Cup gegen die Florida Panthers gewonnen. Zwei Tage nach dem 5:2 zum Auftakt gab es am Montagabend ein 7:2 in der Glücksspielmetropole. Jonathan Marchessault schrieb mit zwei Toren und einem Assist drei Scorerpunkte an, auch Brett Howden traf zweimal. Deren Teamkollege Jack Eichel war an zwei Treffern beteiligt, ehe er nach einem harten Hit zwischenzeitlich in die Kabine musste.

Florida gelang erst beim Stand von 0:4 der erste Treffer. In der "best-of-seven"-Serie führen die Golden Knights nun mit 2:0, das dritte Spiel steht in der Nacht auf Freitag in Sunrise/Florida auf dem Programm. Beide Teams stehen zum zweiten Mal in ihrer Geschichte in den Stanley-Cup-Finals und haben den Titel noch nie gewonnen. Die Panthers hatten sich nur via Wildcard als achtplatziertes Team der Eastern Conference für die Play-offs qualifiziert und dann direkt die favorisierten Boston Bruins eliminiert. Vegas war im Grunddurchgang das beste Team der Western Conference. (APA; 6.6.2023)

NHL-Ergebnis vom Montag - Finale ("best of seven"):

Vegas Golden Knights - Florida Panthers 7:2

Stand in der Serie: 2:0