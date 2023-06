Linke Demonstrierende fordern in Leipzig die Freilassung von Lina E., die wegen mehrerer Gewalttaten verurteilt wurde. EPA/STR

Wien – Nach Böllerwürfen auf die deutsche Botschaft in der Wiener Innenstadt ist ein mutmaßliches "Bekennerschreiben" im Internet aufgetaucht. Auf der Plattform Indymedia berichtet eine anonyme Quelle von einer "wütenden Spontandemonstration" und verweist unter anderem auf die anhaltenden Proteste in Deutschland nach der Verurteilung von Lina E. und drei Mitangeklagten wegen linksextremistischer Gewalttaten. Man habe sich "die Straßen genommen" und die deutsche Botschaft "besucht". Man werde "weiterhin gemeinsam Schulter an Schulter gegen den Staat und seine Behörden kämpfen, mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen". Das Schreiben wurde auf Twitter vom Account Autonome Antifa Wien weiterverbreitet.

Angehängt ist ein Foto, das eine größere Anzahl schwarz gekleideter und vermummter Gestalten vor der Botschaft zeigt. Das Gebäude war in der Nacht auf Montag von Unbekannten mit Böllern beworfen worden. Zeugen hatten die laut ihren Angaben 20 bis 30 Personen dabei beobachtet. Es gab laut Polizei unmittelbar weder Sachschaden noch Verletzte. In der Nähe wurde eine Gelbe Tonne durch Pyrotechnik beschädigt.

Die Polizei habe das "Bekenntnis" gesichtet, es habe den ursprünglichen Verdacht der Ermittler bestätigt, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger auf APA-Anfrage. Konkrete Spuren zu Beteiligten habe das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismus, das die Ermittlungen führt, noch nicht.

Heftige Auseinandersetzungen nach Urteil gegen Linksextreme

In Deutschland hatte es in den vergangenen Tagen immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei gegeben. Anlass war das Gerichtsurteil gegen Lina E. und drei Mitangeklagte wegen Gewalttaten an vermeintlichen oder tatsächlichen Neonazis, bei denen mehrere Menschen teils schwer verletzt worden waren. Die 28-Jährige wurde vom Oberlandesgericht Dresden zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Seither gab es mehrfach Zusammenstöße bei großen Protestmärschen in Leipzig.

Im "Bekennerschreiben" heißt es denn auch: "Von Wien bis Leipzig – Antifaschismus lässt sich nicht verbieten", auch in Wien werde man Faschismus in jedweder Form weiterhin bekämpfen. Indymedia ist ein globales Non-Profit-Netzwerk von Medienaktivisten und Journalisten im Internet. (APA, red, 6.6.2023)