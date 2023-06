Im Rahmen der Ubisoft Forward wurde endlich mehr von der Strategie verraten, wie man das bekannte Franchise weiterführen will

"Assassin's Creed: Mirage" wird der größte neue Titel des Franchises. Ubisoft

Die Actionreihe "Assassin's Creed" war spätestens nach dem zweiten Teil im Jahr 2009 eines der wichtigsten Standbeine für den französischen Spielepublisher und -hersteller Ubisoft. Die gekonnte Entführung in historische Städte, eine dichte Story und ein unglaublich geschicktes Gameplay machten die Serie zu einem Millionenseller – und das konstant und über Jahre hinweg.

Seit das Videospielunternehmen Ubisoft aufgrund von diversen Fehlschlägen ein wenig in der Sinnkrise steckt, hat sich auch das bekannte Franchise zum ersten Mal in seiner 16-jährigen Geschichte mehr als zwei Jahre für eine Fortsetzung Zeit gelassen.

Die Verschnaufpause will man in diesem und wohl auch dem kommenden Jahr mit gleich drei Titeln beenden. Mit "Nexus VR" kommt der erste Virtual-Reality-Titel der Serie, "Codename Jade" wird ein Spiel exklusiv für iOS sowie Android, und mit "Mirage" will man einen großen Titel für alle anderen Plattformen liefern. Im Rahmen der Pressekonferenz Ubisoft Forward wurden die drei Titel jetzt erstmals etwas ausführlicher vorgestellt.

"Assassin's Creed: Mirage"

Im Jahr 2017 wurde Ubisoft Bordeaux gegründet, das federführend die Entwicklung von "Assassin's Creed Mirage" begleitet. Die Arbeit von 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie elf Studios muss in Frankreich zusammengeführt werden, um am Ende den Teil der Serie auf den Markt zu werfen, der wohl hauptverantwortlich dafür sein wird, wie es mit dem Franchise mittelfristig weitergehen wird.

Worum geht es in "Mirage"? Tatsächlich darf man als Spieler zurück zu den Ursprüngen der Serie, und mit Basim Ibn Ishaq schlüpft man nicht nur in die Kutte des Helden des ersten Teils, man besucht zudem auch die dazugehörige Stadt Bagdad, die man ebenfalls aus Teil eins kennt. "Mirage" soll auch laut Entwickler eine "Hommage an die ersten 'Assassin's Creed'-Teile werden". So wird man die Stadt im 9. Jahrhundert erneut besuchen und vom Straßendieb zum Assassinen wachsen.

Was die Story betrifft, versprechen die Entwickler eine ausführlich erzählte Geschichte rund um die Motivation der Assassinen, Freundschaft und die Motivation der "Hidden Ones", deren Aufträge man erfüllen soll. Zahlreiche Begleiterinnen werden den Weg von Basim kreuzen und ihn unter anderem mit Aufträgen und neuen Waffen versorgen.

Assassin's Creed Mirage: Gameplay Trailer

Ubisoft

Das wichtigste Standbein des Spiels ist das Parkourslaufen, mit dem man sich möglichst unauffällig durch die Straßen und über die Dächer der Stadt bewegt. Wie aus alten Teilen bekannt, kann man sich auch in Heuhaufen verstecken oder in Menschenmengen untertauchen, um von Widersachern nicht erkannt zu werden.

Generell erlebt man in den ersten Spielszenen diverse Déjà-vus, sofern man die Vorgänger gespielt hat. Der erste Gameplay-Trailer zeigt ein Attentat, das man dank der offenen Welt auf diverse Arten durchführen kann. Ein Adler sorgt initial dafür, dass man sich vor wagemutigen Aktionen einen Überblick über die Situation verschafft. Dann schwingt man sich zum Ziel und schaltet dieses in gewohnter Manier aus – im Idealfall möglichst leise. Kommt es doch zu Konfrontationen, sorgen fünf Waffen, darunter Betäubungspfeile und Wurfmesser, dafür, dass wir uns einen Vorteil verschaffen können.

Assassin's Creed Mirage: Cinematic World Premiere | #UbiForward

Ubisoft

Nach dem Einsatz gilt es, die Verfolger loszuwerden, was dank erwähnter Menschengruppen, hohen Grases und der Agilität von Basim auch im Trailer gut funktioniert. Das sieht alles nicht wirklich neu aus, aber soll wohl vor allem jene Fans zurückholen, die mit den letzten Teilen und deren spielerischen Veränderungen nicht klarkommen wollten.

Obwohl 400 Leute an dem Titel arbeiten, merkt man, dass technisch Kompromisse eigegangen werden, wohl auch deshalb, weil man zusätzlich die alte Konsolengeneration beliefern möchte. Auch der Preis von 50 Euro, der über alle Plattformen gehalten werden soll, weist darauf hin, dass sowohl Technik als auch Umfang nicht ganz heutigen Blockbuster-Standards entsprechen dürften.

Nichtsdestotrotz sieht der Titel vielversprechend aus. Am 12. Oktober wissen wir in jedem Fall mehr, da soll der Titel für Xbox One, Xbox Series, PC, Playstation 4 und Playstation 5 erscheinen.

"Assassin's Creed: Nexus VR"

Drei verschiedene Assassinen wird man im ersten VR-Titel der Serie spielen können und auch drei verschiedene Epochen mit ihnen besuchen dürfen. Hintergrund ist eine Verschwörung der Firma Abstergo, einer modernen Templer-Organisation. Deren Suche nach drei Relikten zu vereiteln ist die Aufgabe unseres Alter Egos im Spiel, der dank des Nexus in den eigenen Erinnerungen bohren will, um den Aufenthalt der drei Artefakte herauszufinden.

Für die Spielerin beziehungsweise den Spieler bedeutet das die Reise nach Italien im 15. Jahrhundert, wo man die Kutte von Ezio überziehen darf, dem Helden mehrerer vergangener "Assassin's Creed"-Abenteuer. Im 18. Jahrhundert besucht man mit Connor Davenport nach Teil drei erneut Nordamerika und Kassandra, die bereits in "Odyssey" Heldin sein durfte, darf 400 Jahre nach Christus einmal mehr Griechenland besuchen.

Auch in "VR" wollen die Entwickler das Klettern und Erkunden der Städte beibehalten und dank diverser technischer Tricks auch Menschen mit schwachen Mägen diese Abenteuer ermöglichen. Gekämpft darf in klassischer Manier der Serie selbstverständlich ebenfalls werden – und das mit Schwert, Wurfmessern und Tomahawk.

Wann "Nexus VR" erscheinen wird, wollten die Entwickler noch nicht verraten, was einen Release 2024 wahrscheinlich macht. Als Plattform wurde zudem aktuell nur die Meta Quest und nicht PSVR2 genannt. Vielleicht legt man hier in den nächsten Monaten noch mehr Details offen.

"Assassin's Creed: Codename Jade"

Der wohl kleinste Titel dieses Trios, aber für Ubisoft vielleicht sogar der wichtigste, könnte "Codename Jade" werden. Das Spiel wird exklusiv für iOS und Android entwickelt und spielt im China des 3. Jahrhunderts, also genau jenem Land, wo Mobile Games einen besonders hohen Stellenwert genießen. Entwickler Level Infinite, der die Ubisoft-Lizenz umsetzen wird, ist kein unbeschriebenes Blatt. Mit Titeln wie "PUBG Mobile", "Honor of Kings" oder "Metal Hellsinger" konnte man sich bereits einen Namen machen.

Dank Unreal Engine verspricht man Grafik in "Konsolenqualität", und die Steuerung soll sowohl via Touch wie auch Joypad reibungslos funktionieren. Wie es für ein "Assassin's Creed" gehört, wird es sowohl eine durchgehende Story geben als auch zumindest eine Stadt, die man als junger Assassine durchklettern kann.

Bereits am 12. Juni beginnt eine öffentliche Testphase, für die man sich anmelden kann. Im Spätsommer versprechen die Entwickler noch Feedback einzubauen und mehr zum Spiel verraten zu wollen. Da man sich "mitten in der Entwicklung" befinde, ist ein Release in diesem Jahr wohl unrealistisch, aber vielleicht ein möglicher Kandidat für die ersten Monate 2024. (aam, 12.6.2023)