Die österreichische Erstaufführung von "One Flea Spare – Nur eine Laus" im Theater Scala entführt in das pestverseuchte London des 17. Jahrhunderts

Je länger die Zwangsgemeinschaft währt, desto durchlässiger werden die Hierarchien. Auch zwischen Seemann Bunce (Bálint Walter) und Darcy Snelgrave (Christina Saginth). 2023 Bettina Frenzel

Wie eine pandemische Version von Sartres Geschlossene Gesellschaft kann man sich Naomi Wallaces Stück One Flea Spare (Nur eine Laus), das 1995 im Londoner Bush Theatre Uraufführung hatte, vorstellen: Im pestverseuchten London des 17. Jahrhunderts wird das reiche Ehepaar Snelgrave, das unter Hausarrest dem Ende seiner Quarantäne entgegenfiebert, vom Pöbel heimgesucht.

Wobei: Der Seemann Bunce und die zwölfjährige Morse wollen eigentlich nur Essen. Und wenn möglich überleben. Doch Wächter Kabe hat die Eindringlinge entdeckt, und so müssen nun alle vier im Haus in Isolationshaft.

Zu welchen Machtspielchen und zarten Banden das führt, zeigt Regisseur Stephan Bruckmeier in der österreichischen Erstaufführung im Theater Scala des Vereins Theater zum Fürchten in einem klaustrophobischen Bühnensetting (Marcus Ganser): Der Boden ist bedeckt von Rindenmulch, auf Stelzen erhebt sich darüber der leicht nach vorne geneigte Dielenboden des Kabinetts. Bunce (alternierend: Bálint Walter/András Sosko) muss ihn täglich mit Essig abwischen, dem Sagrotan der Pestzeit.

Die Dienstboten sind der Pest erlegen, aber der alte Snelgrave (Hans-Jürgen Bertram) hat sie schnell ersetzt und lässt sein herrisches Verhalten nun am verdreckten, in Lumpen gekleideten Bunce aus – übergriffig-lüsterne Fragen nach dem Sexualverhalten von Männern auf See inklusive.

Hauptsache pompös

Die Fenster sind mit Brettern vernagelt, nur wenige der kostbaren Einrichtungsgegenstände sind noch übrig. Aber die Snelgraves wahren tapfer die Haltung und ziehen jeden Tag ihre pompösen Kleider über (Kostüme: Anna Pollack).

Je länger die Zwangsgemeinschaft aber währt, desto näher kommen sich die vier, desto durchlässiger werden die Hierarchien. Die elegante, warmherzige Darcy Snelgrave (Christina Saginth) entwickelt Muttergefühle für das verwaiste, aber taffe Dienstbotenkind Morse (Fanny Altenburger), das dem verschlagenen Wächter Kabe (Robert Stuc), wenn er jeden Tag die horrenden Totenzahlen verkündet, nur todesmutig ins Gesicht lacht.

Auch Darcy Snelgrave und Bunce knüpfen zarte Bande, und schließlich begehren alle drei gegen den Herren und Despoten des Hauses auf – mit (Achtung Spoiler!) tödlichem Ausgang.

Bruckmeier inszeniert das eindringlich, mit suggestiver Musik ebenso wie olfaktorischen Reizen (statt dem Gefäß mit Holzkohlen brennen auf Kabes Kopf Räucherstäbchen gegen die schlechten Dämpfe). Und nach knapp zwei Stunden sind wohl alle im Publikum froh, die Pandemie im 21., und nicht im 17. Jahrhundert erlebt zu haben. (Andrea Heinz, 6.6.2023)