Ralf Rangnick hat gesprochen. APA/EVA MANHART

Wien – Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat Marcel Sabitzer für die EM-Qualifikationsspiele am 17. Juni gegen Belgien und am 20. Juni gegen Schweden nominiert. Der Mittelfeldspieler war in den vergangenen Wochen Manchester United wegen einer Knieverletzung nicht zur Verfügung gestanden. Zudem holte Rangnick mit den beiden Sturm-Graz-Profis Manprit Sarkaria und David Schnegg zwei potenzielle Debütanten.

Auch Daniel Bachmann, bei der EM vor zwei Jahren der ÖFB-Einsergoalie, erhält wieder eine Chance. Der Watford-Legionär ist einer von vier Torhütern im 27-Mann-Aufgebot. Heinz Lindner, zuletzt Stammkeeper, fällt nach seiner Tumoroperation aus, auch Gernot Trauner muss verletzungsbedingt passen.

Nach den Heimsiegen im März über Aserbaidschan (4:1) und Estland (2:1) führt Österreich die Tabelle in Gruppe F mit sechs Punkten an, dahinter folgen Belgien und Schweden mit je drei Punkten. Die Belgier haben bisher allerdings erst ein Match ausgetragen. (APA, 6.6.20223)

ÖFB-Aufgebot:



TOR:

Daniel BACHMANN (Watford FC/ENG; 13 Länderspiele)

Niklas HEDL (SK Rapid; 1)

Patrick PENTZ Bayer 04 Leverkusen/GER; 4)

Alexander SCHLAGER (LASK; 7)



VERTEIDIGUNG:

David ALABA (Real Madrid CF/ESP; 99/15 Tore)

Kevin DANSO (RC Lens/FRA; 13/0)

Flavius DANILIUC (US Salernitana/ITA; 1/0)

Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 11/0)

Phillipp MWENE (PSV Eindhoven/NED; 5/0)

Stefan POSCH (FC Bologna/ITA; 22/1)

David SCHNEGG (SK Puntigamer Sturm Graz; 0)

Maximilian WÖBER (Leeds United FC/ENG; 14/0)



MITTELFELD:

Junior ADAMU (FC Red Bull Salzburg; 5/0)

Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 27/8)

Florian GRILLITSCH (Ajax Amsterdam/NED; 35/1)

Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 23/1)

Konrad LAIMER (RB Leipzig/GER; 26/2)

Dejan LJUBICIC (1. FC Köln/GER; 6/1)

Marcel SABITZER (Manchester United/ENG; 69/13)

Manprit SARKARIA (SK Puntigamer Sturm Graz; 0)

Xaver S­CHLAGER (RB Leipzig/GER; 33/3)

Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER; 4/0)

Nicolas SEIWALD (FC Red Bull Salzburg; 12/0)

Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER; 3/0)



STURM:

Marko ARNAUTOVIC (FC Bologna/ITA; 106/34),

Michael GREGORITSCH (SC Freiburg/GER; 45/9)

Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER; 21/1)



Auf Abruf:

Tobias LAWAL (LASK; 0)

Jonas AUER (SK Rapid, 0)

Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER; 5/0)

Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER; 38/2)

Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg; 32/0)

Muhammed CHAM (Clermont Foot/FRA; 1/0)

Marco GRÜLL (SK Rapid; 4/0)

Mathias HONSAK (SV Darmstadt 98/GER; 0)

Alexander PRASS (SK Puntigamer Sturm Graz; 1/0)

Kevin STÖGER (VfL Bochum/GER; 0)

Andreas WEIMANN (Bristol City FC/ENG; 21/1)

Ercan KARA (Orlando City SC/USA; 7/0)

Matthias SEIDL (FC Blau-Weiß Linz; 0)