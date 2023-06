Jetzt geht es los. Der neue Eigentümer der Kika/Leiner-Gruppe (eigentlich Leiner Kika Möbelhandels GmbH mit Sitz in St. Pölten) räumt auf. In einer Mitteilung gab das Unternehmen am Donnerstag eine "tiefgreifende Restrukturierung" bekannt. 23 Standorte würden geschlossen, 1.900 von rund 3.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollen das Unternehmen verlassen. Begründet wurden die tiefen Einschnitte damit, dass das operative Geschäft "massiv sanierungsbedürftig" sei; es bestehe akuter Handlungsbedarf. Das Unternehmen sei mit einem operativen Verlust von mehr als 150 Millionen übernommen worden. Der monatliche Liquiditätsbedarf liege bei monatlich acht bis zehn Millionen Euro.

Die Kika/Leiner-Gruppe baut fast 2.000 Jobs ab. APA/HELMUT FOHRINGER

Man wolle nun retten, was zu retten ist, wird der neue Geschäftsführer Hermann Wieser in der Aussendung zitiert. Bedauerlicherweise seien die Hauptleidtragenden die Mitarbeiter, die am wenigsten dafürkönnen würden.

23 Filialen werden geschlossen

Für jene, die gekündigt werden, sei ein Maßnahmenpaket beschlossen worden, eine Art Job-Plattform mit Angeboten von Arbeitgebern wie Obi, Billa, Bipa oder Deichmann, so die Ankündigung. "Geschlossen werden per Ende Juli 2023 die Leiner-Standorte in Judenburg, Wels, Linz, Steyr, Amstetten, Vöcklabruck, Villach und Wien-Nord sowie die Kika-Standorte in Lienz, Mistelbach, Liezen, Ried, Feldbach, Leoben, Saalfelden, Horn, Unterwart, St. Johann, Wörgl, Stockerau, Imst, Eisenstadt und Wien-Ottakring", heißt es in der Aussendung.

Als Grund für die Schieflage des Unternehmens werden vor allem Management-Fehler genannt, daneben explodierende Kosten, komplizierte Abläufe, falsche Markenstrategien und vieles mehr. So kritisieren die neuen Eigentümer die Arbeit ihrer Vorgänger bei der Möbelhandelskette. Man werde einen hohen zweistelligen Millionenbetrag einschießen, wurde außerdem angekündigt.

Brancheninsider mutmaßen überdies angesichts der tiefroten Geschäftszahlen und hohen Verbindlichkeiten, dass die Sanierung des Unternehmens ohne Insolvenz nicht gelingen könne. Möglicherweise werde es bald zu einem Insolvenzantrag kommen. Zuständig dafür wäre das Gericht in St. Pölten. Die Verbindlichkeiten liegen dem Vernehmen nach bei mehr als 300 Millionen Euro.

Eigentümerwechsel mit Folgen

Die Möbelhaus-Gruppe hat erst vorige Woche den Eigentümer gewechselt. Die Signa-Gruppe rund um René Benko hat die erst 2018 erworbene Gruppe mit rund 40 Standorten in zwei Schichten verkauft: Die Immobilien gingen an die Supernova-Gruppe von Frank Albert und das operative Handelsgeschäft an den Möbelhandelsexperten Hermann Wieser. Er wird das Unternehmen gemeinsam mit zwei weiteren Managern führen, von denen einer selbst bei Kika gearbeitet hat. Der Kauferlös der Signa-Gruppe aus den Immobilien lag bei unter 400 Millionen Euro, für die Geschäfte soll Wieser einen symbolischen Euro bezahlt haben. Wobei die Kaufpreise weder vom Verkäufer noch von den Käufern bestätigt werden. Die Schieflage betrifft das operative Geschäft, dessen Standorte jeweils in eigenen GmbHs untergebracht sind. (Renate Graber, 6.6.2023)