Maria Happel legte ihre Funktion an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien am Dienstag zurück. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien - Die Leiterin des Wiener Max-Reinhardt-Seminars Maria Happel tritt zurück. Nach neuerlichen Vorwürfen der Studierenden gab Happel am Dienstag ihren Rückzug vom MDW-Institut bekannt.

"Als Leiterin des Instituts fühle ich mich dem Geist Max Reinhardts und seiner Theaterbesessenheit verbunden. Da mein Schaffen, das sich künstlerischen Gesichtspunkten verpflichtet, nicht mehr gewünscht ist, mache ich den Platz gerne frei und trete, nach eingehender Überlegung, mit sofortiger Wirkung von meiner Position zurück", sagt Maria Happel.

Noch bis Montag sah es so aus, als ob sich die Situation am Max-Reinhardt-Seminar wieder beruhigen könnte. Ende Mai forderten zwei Drittel der Studierenden an der Schauspielschule in einem offenen Brief den Rücktritt Happels. Sie kritisierten in ihrem Brief außerdem, dass die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (MDW) zu wenig gegen Belästigung und Machtmissbrauch an der Institution unternommen habe. Die Universität und Happel wiesen die Vorwürfe stets entschieden zurück.

Aufgrund des Briefes kam es vergangene Woche zu einem Gespräch zwischen den Studierenden und Rektorin Ulrike Sych. Von einem guten Gesprächsklima war die Rede, weitere Gespräche sollen geführt und auch erste Maßnahmen vom Rektorat gesetzt werden. Etwa eine Anweisung an alle Lehrenden, dass Unterricht in privaten Wohnungen von Lehrenden verboten sein sollen. Auch kündigte Sych an, ein Team aus Expertinnen und Experten zu installieren, um die Vorwürfe der Studierenden aufzuarbeiten. Es wirkte kurz so, als ob wieder Ruhe einkehren könnte.

Studierende wenden sich erneut an die Öffentlichkeit

Am Dienstag aber gingen die Studierendenvertreter erneut in die Offensive. Nun ist es die Kommunikation Happels, an der sich die Studierenden stoßen. Zeitgleich zum Treffen zwischen Studierenden und Sych von vergangener Woche ging Institutsleiterin Happel an die Öffentlichkeit: In einem Interview sah sie sich "über Nacht zu einem Täter gemacht" und gab an, nicht zu wissen, auf was sich die Vorwürfe der Studierenden beziehen würden. Sie sagte außerdem, die #metoo-Causa "diskret und vorbildlich gelöst" zu haben und rechtfertigte, dass in der Ausbildung Grenzen einzelner Studierender überschritten werden. Auch den Vorwurf des "Nepotismus" wies sie zurück.

Dem Vernehmen nach sollen sich Studierende und Rektorat bei ihrem Treffen geeinigt haben, den Konflikt nicht mehr über die Medien auszutragen. Die Studierenden aber sollen eine Bedingung gestellt haben: Das Rektorat müsse Happels Äußerungen berichtigen und sich hinter die Studierenden stellen. Sonst sei ihren Ruf und jener der gesamten Institution gefährdet. Aus deren Sicht widerspreche etwa Happels Aussage zu den Grenzüberschreitungen dem Leitbild der Universität und ließe den "Eindruck von Machtmissbrauch" entstehen. Eine entsprechendes Ultimatum dieser Forderung nachzukommen, ließ das Rektorat verstreichen.

Unterricht zu Hause beim Professor?

Nun wollten am Dienstag die Studierenden mit einer Presseaussendung erneut an die Öffentlichkeit gehen. In dieser werfen sie Happel mehrmals Falschbehauptungen vor. Einerseits sei Happel sehr wohl mehrfach darauf hingewiesen worden, dass Lehrende in ihrem privaten Zuhause unterrichten würden. Die Studierenden hatten zuvor gefordert, dass es im Lichte der Belästigungsvorwürfe geschützte Räume für den Unterricht brauche. Emails, die dem STANDARD vorliegen, untermauern die Version der Studierenden. Happel sagte auch, dass sie bereit gewesen sei, klärende Gespräche zu führen. Die Studierenden halten dagegen und sagen, sie seien nie kontaktiert worden.

Die von Happel kolportierte Lösung der #metoo-Fälle kritisieren die Studierende ebenso wie ihre Aussage über einen Antidiskriminierungsworkshop, der tatsächlich stattgefunden hat. Allerdings sollen laut Aussagen des Workshopleiters Thomas Schmidt auf Twitter just in dieser Veranstaltung Studierende von häufig stattfindenden Übergriffen und psychischen Verletzungen gesprochen haben.

In ihrer Presseaussendung betonen die Seminaristen, dass sie kein Vertrauen mehr in Happel und ihre Stellvertretung Annett Matzke hätten. Man werde mit den beiden Leiterinnen "nicht mehr zusammenarbeiten". Dieser Eskalation ist die Uni nun mit dem Abtritt Happels zuvorgekommen.

Auf die Frage, wie Happel und Sych diese Situation auflösen wollen, antworteten die beiden Verantwortlichen zunächst nicht. Dienstagmittag erreichte den STANDARD dann die Ankündigung Happels, sich aus ihrer Reaktion zurückzuziehen. Auch auf Fragen zu einzelnen Punkten der umfassenden Presseaussendung antworteten weder das Rektorat noch Happel persönlich.

Die Causa dürfte auch über die Grenzen der Hochschule nachklingen. Die Forderung der Studierenden löste eine Debatte über sexuelle Belästigung an Universitäten aus. Happels sonstige Tätigkeiten am Burgtheater und den Reichenauer Festspielen ließen auch weitere Kritiker ausrücken, um über prominente Besetzungen im österreichischen Kulturbetrieb zu diskutieren. (Laurin Lorenz, 7.6.2023)

