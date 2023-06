Rammstein und deren Frontmann Till Lindemann haben eine Krisen-PR-Agentur engagiert. IMAGO/Zoonar

Die deutsche Rockband Rammstein hat erste Konsequenzen aus den Vorwürfen gegen Frontmann Till Lindemann gezogen. Dem Sänger wird von einer Reihe von Frauen systematische sexuelle Ausbeutung bei Livekonzerten sowie After-Show-Partys vorgeworfen. Wie die deutsche Tageszeitung Die Welt in Erfahrung bringen konnte, trennt sich die Band nun in einem ersten Schritt von der für die Rekrutierung junger Frauen im Zuge der After-Show-Partys zuständigen Mitarbeiterin Alena Makeeva.

Die Welt am Sonntag hatte am Wochenende enthüllt, wie Makeeva bei Rammstein-Events junge Frauen ausgewählt und sie Lindemann zugeführt haben soll. Sie selbst bezeichnet sich als "Casting Director". Makeeva war seit 2019 mit der Band unterwegs, hat aber nach deren Auskunft nie Geld dafür erhalten.

Untersuchungsergebnisse bis Freitag

Rammstein hatten bisher offenbar keine professionelle PR-Betreuung, seit letztem Freitag habe man aber eine Berliner Agentur engagiert, die auf Krisen-PR spezialisiert ist, so der Bericht der Welt. Die Band hatte bis dato nicht einmal einen eigenen Sprecher.

In Absprache mit der neu engagierten PR-Agentur soll nach Informationen der Welt zudem eine renommierte Rechtsanwaltskanzlei beauftragt worden sein, die Vorwürfe zu untersuchen. Deren erste Untersuchungsergebnisse sollen bereits bis Freitag vorliegen, was überrascht. In die Arbeit soll auch das Ergebnis einer internen E-Mail-Befragung einfließen, die das Band-Management schon kurz nach den ersten erhobenen Vorwürfen unter Mitarbeitenden durchführen ließ. (red, 6.6.2023)