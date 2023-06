19.40 REPORTAGE

Re: Abfallprodukt Schafwolle – Ist der Rohstoff noch zu retten? Schafhalter sind frus­triert: Sie haben einen nachwachsenden, regionalen Rohstoff, der als Nebenprodukt bei der Landschaftspflege und Fleischerzeugung regelmäßig anfällt – doch kaum einer will ihn haben. Bis 20.15, Arte

20.15 KLIMAKRISE

Österreich ohne Gletscher – Na und? Lisa Gadenstätter stellt in dieser Dok 1 die Frage, welche Auswirkungen die Gletscherschmelze auf uns in Österreich hat. Wie werden sich unsere Umwelt, die Wirtschaft, die Gesellschaft verändern? Bis 21.05, ORF 1

20.15 MISSBRAUCH

Gelobt sei Gott (Grâce à Dieu, F 2018, François Ozon) Alexandre (Melvil Poupaud) entdeckt durch einen Zufall, dass der Priester, der ihn als Pfadfinder missbraucht hat, immer noch mit Kindern arbeitet. Basierend auf dem realen Fall von Pater Bernard Preynat, der 2016 angeklagt wurde, rund 70 Jungen sexuell missbraucht zu haben. Bis 22.30, Arte

Die Missbrauchsopfer Alexandre (Melvil Poupaud), François (Denis Ménochet) und Gilles (Éric Caravaca) gründen die Selbsthilfeorganisation La Parole Libérée – "Gelobt sei Gott", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Jean-Claude Moireau

20.15 LÜGEN OHNE ENDE

Das Geheimnis meines Erfolges (The Secret of My Success, USA 1987, Herbert Ross) Der junge Bürobote Brantley (Michael J. Fox) möchte hoch hinaus. Im Konzern seines Onkels gibt er sich als frisch angestellter Topmanager aus und verwickelt sich in eine Lügenspirale. Bis 22.25, ATV 2

20.15 SHOAH

Schindlers Liste (Schindler’s List, USA 1993, Steven Spielberg) Der Film über den Indus­triellen Oskar Schindler, der 1200 Juden vor dem Holocaust rettete, wurde zu Spielbergs großem Triumph. Sieben Oscars und hochkarätig besetzt mit Liam Neeson,Ben Kingsley, Ralph Fiennes. Bis 23.15, Kabel eins

21.05 DOKUMENTATION

Die nächste Hitze kommt bestimmt Die Dokumentation zeigt, wie sich Österreich für die kommende Hitze- und Trockenheitswelle rüstet. Um 21.55 folgt die BBC-Dokumentation Leben bei 50 Grad. Bis 22.55, ORF 1

22.25 IMPROVISATION

Für immer Sommer 90 (D 2021, Jan Georg Schütte, Lars Jessen) Banker Andy Brettschneider (Charly Hübner) taucht in die Vergangenheit ein. Gezwungenermaßen, er muss herausfinden, wer hinter einer Nachricht steht, in der ihm eine Vergewaltigung, die vor 30 Jahren stattgefunden haben soll, vorgeworfen wird. Bis 23.55, 3sat

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Julian Assange – 11 Jahre ohne Freiheit Die Doku zeigt, wie Julian Assange von den USA und anderen westlichen Regierungen zu einem der gefährlichsten Widersacher gestempelt wurde. Im Weltjournal+ geht es ab 23.15 um Edward Snowden – alles für die Wahrheit. Bis 0.05, ORF 2

