19.40 REPORTAGE

Re: Die Eisenbahnladys der Ukraine – Wie sie den Schienenverkehr am Laufen halten Die ­ukrainische Eisenbahn ist die Lebensader des Landes. Der Dienst der zehntausenden Eisenbahnerinnen ist dabei überlebenswichtig. In der Ukraine sind sie Kriegshelden, sie selbst nennen sich nur "Iron People". Als Russland begann, kritische Infrastrukturen ins Visier zu nehmen, wurde die Arbeit noch gefährlicher. Doch die Züge fahren weiter nach Plan. Bis 20.15, Arte

20.15 KINDERWUNSCH

Was wir wollten (Ö 2020, Ulrike Kofler) Alice und Niklas sind glücklich, es fehlt ihnen an nichts – außer einem Kind. Nach etlichen gescheiterten In-vitros fahren sie auf Urlaub nach Sardinien, um ihren Kinderwunsch hinter sich zu lassen. Genau dort allerdings kommt alles hoch, was sie bisher versucht haben zu verdrängen. Eine gutgelaunte Tiroler Familie zieht direkt ins Nachbarhaus und scheint all das zu haben, was ihnen im Leben fehlt. Gelungener Debütfilm mit Lavinia Wilson, Elyas M’Barek. Bis 21.45, ORF 1

Ein Paar mit unerfülltem Kinderwunsch: Elyas M’Barek und Lavinia Wilsonin "Was wir wollten", 20.15 Uhr in ORF 1. Foto: ORF / Film AG

20.15 GRUSELKOMÖDIE

Dark Shadows (USA 2012, Tim Burton) Barnabas Collins (Johnny Depp), der Sohn einer wohlhabenden Familie, wird von der Hexe Angelique (Eva Green) aus verschmähter Liebe in einen Vampir verwandelt und lebendig begraben. 200 Jahre später wird er zufällig wieder ausgebuddelt und muss sich von nun an mit Fastfoodketten, Hippies, seinen hoffnungslosen Nachfahren und weiteren Neuerungen der Zeit herumschlagen. Ein schräger und witziger Burton-Film nach der US-Kultserie aus den 1970er-Jahren. Bis 22.40, Kabel eins

20.15 RETTUNGSAKTION

Der Soldat James Ryan (Saving Private Ryan, USA 1998, Steven Spielberg) Acht US-Soldaten suchen 1944 den jungen Fallschirmjäger James Ryan. Das ist zwar nicht die interessanteste Handlung, die Darstellung der Landung der amerikanischen Soldaten an der französischen Küste ist dafür umso beeindruckender. Bis 23.25, ATV 2

21.45 VORURTEILE

Echte Norweger (1–8/8) Um ganz persönliche Dramen geht es in der achtteiligen Serie Echte Norweger, Papa Marwan (Nader Khademi) kämpft um seine fünfjährige Tochter Kiki, die nach dem Tod seiner Frau bei den Schwiegereltern wohnt. Die Großeltern wollen das Sorgerecht für die Kleine. Aus Angst, Kiki zu verlieren, entführt er seine Tochter und kämpft gemeinsam mit seinen muslimischen Freunden aus Oslo gegen Vorurteile und Bürokratie. Nicht ohne meine Tochter sozusagen. Ob blondgefärbte Haare dabei helfen? Bis 3.45, Arte

21.45 LIEBE HINTER GITTERN

Große Freiheit (Ö 2021, Sebastian Meise) Im repressiven Nachkriegsdeutschland wird Hans (Franz Rogowski) wegen seiner Homosexualität eingesperrt. Im Gefängnis trifft er auf Viktor (Georg Friedrich), einen verurteilten Mörder. Aus gegenseitiger Abscheu entsteht über die Jahre eine Liebe. Preisgekröntes Drama über zwei Männer, die einander beistehen und in Fürsorge begegnen. Bis 23.35, ORF 1