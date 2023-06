Sich vor dem Einkauf zu informieren, macht für preisbewusste Menschen mehr Sinn denn je. STANDARD

Milch erlebt eine Preissteigerung von 65 Prozent, Butter eine um 43 Prozent, und Paprika fährt schon seit langem mit Höchstpreisen außer Konkurrenz. Der tägliche Einkauf ist teuer geworden, und auch deshalb buhlen immer mehr Vergleichsportale um die Gunst der preisbewussten Kunden. Es folgt ein hoffentlich hilfreicher Überblick über neue und alte Vertreter dieser Zunft.

Preisrunter.at

Der neueste Teilnehmer in Sachen Preisvergleich nennt sich Preisrunter.at und wurde vom 21-jährigen HTL-Absolventen David Wurm vor etwa drei Wochen ins Leben gerufen. Die Website bietet primär eine Plattform zum Preisvergleich von Lebensmitteln. Dazu werden die Lebensmittelpreise historisch verfolgt und Preiserhöhungen bzw. -senkungen ausfindig gemacht. Zudem können Produkte in einer Detailseite direkt mit günstigeren Alternativen verglichen werden. Weiters lässt sich ein individueller Warenkorb zusammenstellen, um seine persönlichen Lieblingsprodukte preislich immer im Blick zu haben oder diesen als gemeinsame, geteilte Einkaufsliste zu verwenden. Dinge wie ein einstellbarer Preisalarm sollen als zusätzliche Features in den nächsten Monaten ergänzt werden.

Optisch ist die Seite minimalistisch, es gibt beispielsweise keine Illustrationen der Produkte, trotzdem findet man sich schnell zurecht. In der Suche findet man eines von rund 150.000 Lebensmitteln. Gibt man nicht zusätzlich den gewünschten Anbieter an, zeigt das Portal, wo das Produkt gerade am günstigsten zu haben ist.

Bei preisrunter.at kann man sich auch den Preisverlauf anzeigen lassen, sofern dieser bereits in der Datenbank vorhanden ist. Preisrunter.at

Wogibtswas.at

Schon länger am Markt und inhaltlich breiter aufgestellt ist wogibtswas.at. Nicht nur scannt die Website wöchentlich alle Prospekte von Anbietern wie Bipa, Möbelix oder Penny, es gibt auch ein Suchfenster, wo gezielt nach Produkten gesucht werden kann. Insgesamt finden sich über 311.000 Produkte im Katalog und 152 Flugblätter. Ebenfalls ergänzt sind die Öffnungszeiten von über 29.000 Filialen.

Neben Lebensmitteln findet man hier auch Elektronik und Multimedia, Möbel oder auch alles für Haus und Garten. So erfährt man beispielsweise, dass noch zwei Wochen der Gardena Schlauchwagen im Angebot ist und bei welchem Anbieter dieses Angebot wahrgenommen werden kann. Auch sehr praktisch ist, dass man seinen Standort angeben kann und dann die Geschäfte in der Nähe als Referenz genommen werden.

Diverse Plattformen, etwa wogibtswas.at, scannen aktuelle Werbeprospekte ein und präsentieren sie auf der Website. Wogibtswas

Aktionsfinder.at

Auch bei Aktionsfinder können die Prospekte diverser Firmen aufgerufen werden. Beliebt sind unter anderem Red Zac und Das Futterhaus, was auch etwas über die Zielgruppe aussagt. Beim Punkt Aktionen werden Schnäppchen der diversen Supermärkte und Möbelhäusern präsentiert. Auch die Punkte Getränke oder Heimtextilien lassen sich durchforsten. Wem nach Energy Drinks dürstet, der kann sich ebenfalls die aktuellen Preise übersichtlich anzeigen lassen, mit Produktfotos, versteht sich.

Bedienbarkeit und Übersicht sind gelungen, wer öfter auf der Seite ist, findet sich ohnehin schnell zurecht.

Bei Seiten wie "Aktionsfinder.at" lässt sich gut nach Produktkategorien suchen, oft werden diese aber auch aktiv vorgeschlagen. Aktionsfinder.at

Fazit

Mittlerweile gibt es eine breite Auswahl an Vergleichsseiten, die man als Kundin beziehungsweise Kunde nutzen kann, um gezielt auf Schnäppchenjagd zu gehen. Wie schwierig das Vergleichen von Preisen ist, zeigt die Eingabe eines Produkts, das es fast überall gibt und deshalb für einen kurzen Test gut geeignet ist: Heineken-Bier.

Aktionsfinder.at findet die 0,33-Liter-Flasche bei Penny für 89 Cent, also im Angebot, weil sonst zahlt man 1,45 Euro. Die Aktion, so verrät die Seite, läuft noch bis zum 14. 6. Preisrunter.at liefert dasselbe Ergebnis und hat den Hinweis, dass dieser Preis erst bei sechs Flaschen gilt, gleich auf der Übersichtsseite und nicht erst, wenn man das Angebot anklickt, wie es bei aktionsfinder.at der Fall ist. Wogibtswas.at kennt das Angebot leider nicht und gibt als besten Preis 1,59 Euro bei Billa Plus an.

Eine weitere Probe führte der STANDARD mit einem Liter Milch von Ja Natürlich durch. Die 500-Milliliter-Packung empfiehlt preisrunter.at für 1,09 Euro bei Billa. Bei wogibtswas.at kommt mit den Suchbegriffen "Ja natürlich Milch" zunächst Joghurt, dann der Käse der Marke. Das gesuchte Produkt kommt auf der fünften Seite – die laktosefreie Version wäre immerhin schon auf der zweiten Seite zu finden gewesen – und schlägt mit 1,85 Euro auf die Geldbörse, ebenfalls bei Billa. Bei wogibtswas.at geben wir die Suche irgendwann auf, nachdem bereits Gurkerl, Jacobs Kaffee und ein Riesling von Bründlmayer in der Suche an uns vorbeigezogen sind.

Außerdem

Wer auch abseits von Lebensmitteln sparen will, der kennt sicher die großen Vergleichsportale, die es ebenfalls schon länger am Markt gibt. Falls nicht, hier sind ein paar hilfreiche Beispiele, ohne den Anspruch der Vollständigkeit.

Tarife.at

Egal ob Internet- oder Handytarif, einen schnellen Blick darauf, ob man gerade zu viel zahlt, sieht man auf tarife.at. Bei Handytarifen kann man einfach via Schieberegler Datenvolumen, Minuten und gewünschte Anzahl an SMS angeben und der darauf aktivierte Vergleich liefert dazu passende Tarife österreichischer Anbieter. Dabei finden sich die großen Mobilfunker wie A1 oder Drei genauso im Vergleich, wie die vergleichsweise neuen Anbieter wie Lidl oder Hofer.

Nachdem man ein paar Infos angezeigt bekommt, findet man sich dank Link kurz darauf auf der Angebotsseite des jeweiligen Anbieters.

Geizhals.at

Was wäre eine solche Liste ohne geizhals.at? Vor allem im Bereich Technik gibt es keine in Österreich populärere Vergleichsseite wie diese. Haushalt, Hardware oder TV - gut kuratiert bekommt man die günstigsten Angebote übersichtlich serviert. Mittlerweile gibt es aber auch Drogerie-Artikel, Garten-Zubehör oder auch Büroartikel auf der Seite.

Geizhals gehört zu den etabllertesten Preisvergleichsplattformen. Geizhals

Preisjäger.at

Eigentlich hätte man preisjäger.at auch in die Lebensmittel-Vergleichsseiten nehmen können, allerdings lebt die Seite von Alarmen, die man sich stellen kann, wenn auf bestimmte Produkte am laufen sind. Wenn man zu einem schlechten Zeitpunkt auf der Seite sucht kann es sein, dass man vor allem abgelaufene Aktionen zum gesuchten Artikel findet. Wer generell sucht, kann aber auch hier in der Kategorie "Lebensmittel und Haushalt" nach laufenden Aktionen suchen und sich beim Durchstöbern der Liste inspirieren lassen.

Weitere Kategorien sind etwa Elektronik, Gaming, Fashion oder Beauty. In Untermenüs kann man noch Subkategorien auswählen. Bei Elektronik etwa Smartphones oder Smart Home. User können Aktionen zudem "hochvoten" und stellen so die Temperatur ein, wie heiß ein Angebot ist. Hat man sich an das unruhige Auftreten der Seite gewöhnt, findet man hier regelmäßig sinnvolle Schnäppchen. (red, 9.6.2023)