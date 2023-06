Der junge Axel Corti Screenshot Instagram concertocorti

Salzburg – Zum 30. Todestag und 90. Geburtstag des Regisseurs, Literaten, Dramaturgen und Radiokünstlers Axel Corti wurde in Salzburg ein neues Festival aus der Taufe gehoben. Nachdem rund um Axel Cortis Geburtstag am 7. Mai bereits eine Ausstellung zu Corti im Stille-Nacht-Museum in Arnsdorf, seinem Lebensmittelpunkt, eröffnet wurde und das Kino Salzburg ihm eine Filmschau widmete (DER STANDARD betippte), fokussiert das Festival "Concerti Corti" von 9. bis 12. Juni nun auf die musikalische Seite des Ausnahmetalents mit der klingenden Stimme.

Das vertraute Gefühl der Stimme

Ebendas vertraute Gefühl, das Cortis Organ bei ihr hervorrufe, möchte die Organisatorin Sarah Zechner bei Concerti Corti vermitteln. Ideengeber, künstlerischer Leiter und Musizierender ist der gebürtige Salzburger Benjamin Herzl, ein in Wien lebender Kammermusiker und Violonist.

Die Premiere 2023 soll den Auftakt für ein alljährliches Festival bilden, dessen Ausgaben jeweils im Zeichen eines Komponisten oder einer Komponistin stehen und mit Wegbegleitergesprächen gerahmt werden sollen. Die Erstausgabe widmet sich der Kammermusik Franz Schuberts, zu der Corti einen starken Bezug hatte und die viele seine Filmarbeiten bereicherte.

Fokus auf Schubert

Am 9. Juni eröffnet Concerti Corti in der Vega Sternwarte nahe Salzburg mit Gerald Reschs Fluid für Violine und Klavier sowie Franz Schuberts Klaviertrio Es-Dur. Es musizieren Herzl, Mitra Kotte und Annette Jakovcic. Miteinander ins Gespräch kommen Knut Boeser, der bei vielen Filmprojekten Cortis als Drehbuchautor beteiligt war, und der Schauspieler Johannes Silberschneider. Silberschneider spielte 1983 gemeinsam mit dem kürzlich verstorbenen Peter Simonischek in Cortis fesselnder Gernot-Wolfgruber-Romanadaption Herrenjahre.

Der zweiter Abend in der Sternwarte bietet Cecily Corti und Friedrich von Thun im Gespräch und das Duo Tal & Groethuysen im Konzert. Die restlichen Abende sind in der Kirche St. Pankraz in Nußdorf und der Kirche Anthering Kammerkonzerten gewidmet. Es spielen Rafael Fingerlos, Sascha El Mouissi, das Pavel Haas Quartet, Manuel Schager, Herzl, Michael Schmid, Benedict Mitterbauer, Annette Jakovcic und Christoph Croisé. (Valerie Dirk, 7.6.2023)