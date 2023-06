Jetzt anhören: Der Erdtrabant steht wieder im Fokus von Wissenschaft und Raumfahrt. Was das bringt und welche Pläne die Europäische Weltraumorganisation verfolgt

Jetzt die neue Folge von "Rätsel der Wissenschaft" hören:

Mehr als fünf Jahrzehnte nach der letzten astronautischen Mondlandung überschlagen sich die Pläne für eine Rückkehr zum Erdtrabanten. Die USA und Europa sowie China arbeiten daran, Menschen Richtung Mond zu fliegen, diesmal soll auch eine dauerhafte lunare Infrastruktur entstehen. Anders als zu Zeiten der Apollo-Missionen mischen auch private Unternehmen gehörig mit.

Was macht den Mond heute wissenschaftlich noch interessant, und welche Rolle spielen wirtschaftliche und geopolitische Interessen bei der aktuellen Mond-Renaissance? Was sind die größten Herausforderungen für Astronautinnen und Astronauten bei längeren Aufenthalten im All, und wie kann die Medizin von Weltraummissionen profitieren? Diese und andere Fragen besprechen Tanja Traxler und David Rennert mit Josef Aschbacher, Chef der Europäischen Weltraumorganisation (Esa), und der Esa-Reserveastronautin Carmen Possnig.

Esa-Generaldirektor Josef Aschbacher (Mitte) und Reseveastronautin Carmen Possnig (rechts) bei der Aufnahme von "Rätsel der Wissenschaft". Regine Hendrich

(red, 7.6.2023)