Kayla Shyx, die bürgerlich Kaya Loska heißt, wurde auf dem Kinderkanal KiKa bekannt. Als Youtuberin erreicht sie aus den eigenen vier Wänden heraus 760.000 Follower. IMAGO/Future Image

Wenn Kayla Shyx in ihrem halbstündigen Video, das im Netz gerade viral geht, über die Vorwürfe gegen Till Lindemann spricht, muss sie sich selbst immer wieder ungläubig die Augen reiben: Das perfide System, mit dem dem Sänger der Band Rammstein weibliche Fans im großen Stil zu sexuellen Diensten zugeführt worden sein sollen, bekommt durch den minutiös geschilderten Erfahrungsbericht der Youtube-Influencerin eine Glaubwürdigkeit, die allein durch anonyme Anschuldigungen bisher nicht erreicht wurde.

Kayla Shyx bestätigt in dem Video, durch Chatnachrichten untermauert, dass auch sie von der für Lindemann agierenden, mittlerweile aber abberufenen "Casting-Chefin" Alena Makeeva zu Backstagepartys eingeladen wurde, wo nach Abgabe der Handys Mädchen, kaum in der Volljährigkeit, "abgefüllt" würden, um anschließend "Till" zu treffen.

Im letzten Moment entkommen

Shyx beschreibt die eingespielte Masche, wonach Makeeva sich zunächst als fürsorgliche Freundin ausgegeben, Mädchen aber erbost abgewiesen habe, wenn diese nicht mitspielten – etwa wenn es darum ging, den Star in seinem Hotel zu treffen. Shyx selbst sei einer von ihr und anderen Frauen als gefährlich empfundenen Anbahnung im letzten Moment entkommen. Im Video liest sie aber auch Nachrichten von Frauen vor, die entweder durch Substanzeinfluss zu beeinträchtigt gewesen seien, um die Reißleine zu ziehen oder sich in dem einschüchternden Setting schlicht nicht getraut hätten, "Nein" zu sagen.

Kayla Shyx

Die 21-jährige Berlinerin Kayla Shyx, die mit bürgerlichem Namen Kaya Loska heißt, wird es dem bislang recht wortkargen Rammstein-Management schwermachen, die Sache auszusitzen. Auf Youtube hat Shyx 760.000 Follower, ihre Schilderungen wirken abgeklärt und glaubhaft, mutig sowieso.

Bekannt wurde Shyx 2016 als Teenager in der KiKa-Soap Mädchen-WG. Mehrere Kurzfilmauftritte und eine größere Rolle in der Webserie Krass Klassenfahrt samt Kino-Ableger (2021) folgten. Zuletzt wirkte sie in der gemeinsam mit anderen Youtubern entwickelten Serie Toxisch mit. Als toxisch oder in ihren Worten "krank" beschreibt sie nun Lindemanns mutmaßliches System.

Kayla Shyx gehört zu einer Generation an Internetstars, die dank des direkten Drahts zu ihren Followern nur wenig Einflüsterer zwischengeschaltet haben. Auch ihr sei zwar nahegelegt worden, zu Rammstein "besser nichts zu sagen". Glücklicherweise aber sind Youtuber selten auf den Mund gefallen. (Stefan Weiss, 6.6.2023)