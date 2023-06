Seit 60 Jahren steht er auf Theaterbühnen, seit 50 auf jenen des Burgtheaters: Wenn Klaus Maria Brandauer in zwei Wochen seinen 80. Geburtstag feiert, sind es also gleich mehrere Jubiläen, die der Golden-Globe-Gewinner und Oscar-Nominierte aus Altaussee begeht. (Für "Jenseits von Afrika" erhielt Brandauer einen Golden Globe und war für den Oscar nominiert, für "Mephisto" nahm Brandauer statt Regisseur István Szabó den Oscar entgegen.) STANDARD-Kulturchef Stephan Hilpold traf den Schauspielstar auf der Feststiege des Burgtheaters, um mit ihm über die Kraft des Theaters, schwierige Regisseure und über die Ausbildung von Schauspielern zu sprechen. Über 15 Jahre lang hat Brandauer bekanntlich am Max-Reinhardt-Seminar unterrichtet, das zuletzt in arge Turbulenzen geraten ist und dessen Leiterin Maria Happel Anfang dieser Woche zurücktrat. Im Rahmen einer Festvorstellung wird Brandauer am 22. Juni am Wiener Akademietheater aus Thomas Bernhardts Stück "Minetti" lesen.