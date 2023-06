Viele lesen morgens die Schlafqualität auf einer Uhr oder App ab – denn oft schätzen wir den Schlaf falsch ein, zeigen Studien. Aber auch Smartwatches sind nicht immer genau. Getty Images/iStockphoto/monkeybusinessimages

Na, gut geschlafen? Vielleicht hilft ein Blick auf die Uhr oder die dazugehörige App. Oft stehen dort dann so Phrasen wie "Du hast besser geschlafen als 78 Prozent der Menschen in deiner Umgebung!" oder "Du bist gestern früher eingeschlafen als im Durchschnitt vergangene Woche!". Lange Zeit musste man für aussagekräftige Daten zum eigenen Schlaf eine Nacht in einem Schlaflabor verbringen. Sind Smartwatches, -ringe und Co mittlerweile genauso gut? Und vor allem: genauso sinnvoll?

Nein beziehungsweise nur bedingt, sagt Schlafcoachin Melanie Pesendorfer. Schlaf könne nach wie vor nur mittels EEG, kurz für Elektroenzephalogramm, gemessen werden. Dabei werden – wie etwa in einem Schlaflabor – Elektroden an bestimmten Stellen des Kopfes angebracht und mit Kabeln mit einem EEG-Gerät verbunden. Diese Elektroden messen dann die Aktivität des Gehirns. Und nur durch ebendiese Messung von Gehirnströmen könne man feststellen, in welcher Schlafphase jemand ist.

Gadgets nicht sehr genau

"Die Fitnesstracker, -ringe und was es sonst noch alles gibt können den Schlaf nicht messen, sie berechnen ihn nur", erklärt sie. Das passiert meist über unterschiedliche Sensoren. Die Gadgets haben beispielsweise Bewegungssensoren, Licht-, Puls, Infrarot- oder Blutsättigungssensoren eingebaut, über die sie möglichst viele Daten sammeln. Zusätzlich sind in den meisten zugehörigen Apps die Biodaten der Userinnen und User hinterlegt, also Alter, Gewicht, Größe, Geschlecht et cetera.

Aus diesem Sammelsurium aus Daten berechnen die Gadgets dann vermeintlich die Schlafphasen, beispielsweise: ruhiger Herzschlag und wenig Bewegung = Tiefschlaf. Dabei können Smartwatches & Co allerdings noch längst nicht so genau sein wie eine EEG-Messung. "Je nach dem, wie viele Sensoren eingebaut sind, liegt die Genauigkeit meist zwischen 40 und 60 Prozent", berichtet Pesendorfer. Manch billiges Produkt liege nur zu etwa 20 Prozent richtig.

Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl!

Die Faktenlage spricht also nicht gerade für die Verwendung solcher Gadgets. Sie ist aber auch nur zweitrangig, findet die Schlafcoachin. Entscheidend sei am Ende beziehungsweise in dem Fall am Beginn des Tages nur eine Frage: "Was macht es mit mir, wenn ich meine Schlafanalyse am Morgen präsentiert bekomme? Welches Gefühl geben mir die Informationen?" Stresst es einen, wenn man sieht, dass man nur fünf Prozent Tiefschlaf hatte?

Bei manchen ist das Gegenteil der Fall: "Einige meiner Klientinnen und Klienten beruhigen solche Gadgets aber auch", berichtet die Schlafcoachin. Denn man schätzt den Schlaf oft ganz anders ein, als er tatsächlich ist. "Manche denken, sie hätten kaum geschlafen. Die Uhr sagt ihnen dann, dass sie ein paar Stunden eh ganz gut geschlafen haben. Das beruhigt sie." Wenn einen die Angaben auf dem Bildschirm hingegen eher stressen und man dadurch ständig das Gefühl hat, man schlafe zu schlecht, sollte man das Tracken sein lassen. "Stress ist der Endgegner von gesundem Schlaf", betont die Schlafcoachin. Stattdessen sollten sich Betroffene mithilfe von Expertinnen und Experten mit ihren Schlafstörungen auseinandersetzen, empfiehlt Pesendorfer, "denn Schlafstörungen, die zu lange unbehandelt bleiben, machen auf Dauer krank". (Magdalena Pötsch, 12.6.2023)