Gemeinsam mit Generalsekretär Douglas Hoyos soll Jäger 2024 den EU-Wahlkampf sowie den Nationalratswahlkampf managen. FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Wien – Die Neos bekommen eine neue Bundesgeschäftsführerin. Claudia Jäger, bisher Klubdirektorin im Neos-Parlamentsklub, wechselt dazu ab 1. September in die Bundespartei und folgt damit Robert Luschnik nach, der laut Aussendung "auf eigenen Wunsch in die Privatwirtschaft wechselt". Gemeinsam mit Generalsekretär Douglas Hoyos soll Jäger 2024 den EU-Wahlkampf sowie den Nationalratswahlkampf managen. Man wolle die Weichen für das kommende Wahljahr möglichst früh stellen, sagte Hoyos.

Somit habe man "Kopf und Hände frei, weiter an den besten Lösungen für ein Neues Österreich zu arbeiten", betonte er. Für die kommenden Wochen kündigte er neben einem Konzept für den Arbeits- und Wirtschaftsstandort Österreich auch den Beschluss eines Katalogs mit konkreten "Taten für ein Neues Österreich" bei der Mitgliederversammlung am 18. Juni in Wien an. (APA, 6.6.2023)