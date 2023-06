Prinz Harry will mit seiner Klage gegen britische Boulevardblätter den "Journalismus als Beruf" retten, Es war ein "Excel-Fehler": "Tagespresse" macht doch weiter, Wirtschaftsverlag beantragt Sanierungsverfahren

TV-Tagebuch: Peinlichkeiten der Superlative in "ZiB Spezial" zur SPÖ-Panne - Anders als bei den meisten Sportbewerben scheint es am Montagabend keine richtigen Sieger zu geben

Medienschau: Internationale Pressestimmen zur SPÖ-Wahlpanne: "Wie dÖSIg sind die denn?" - Die Reaktionen reichen von Häme bis Kopfschütteln: "Wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen", schreibt die "SZ", die "NZZ" legt nach: "Die SPÖ macht sich zur Giraffe"

Prozesse: Prinz Harry schrieb mit Kreuzverhör englische Rechtsgeschichte - Der 38-Jährige will mit seiner Klage gegen britische Boulevardblätter den "Journalismus als Beruf" retten

Satireportal: Nach Meldung über das Aus: "Die Tagespresse macht doch weiter" - Die Einstellung des Satireportals wurde parallel zum SPÖ-Zähldebakel kundgetan, am Dienstag folgte die Aufklärung: Es war ein "Excel-Fehler"

Fachmedien: Wirtschaftsverlag beantragt Sanierungsverfahren - Das Fachmedienunternehmen mit "Die Wirtschaft" und Pickerl-Software strebt eine Eigenverwaltung an

Unsere Fehler: Namenswitze verboten, Namensfehler eigentlich auch - Gottfried Waldhäusl verpassten wir einen neuen Nachnamen, der aber nicht vorteilhafter war

Castingshow: Komplett neue Jury in 13. Staffel von "The Voice of Germany" - Ronan Keating, Shirin David, Giovanni Zarrella und Kaulitz-Brüder mit dabei

