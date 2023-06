Der "International Summit for Peace in Ukraine" will Wege aus dem Krieg weisen. Programm und Teilnehmende lassen vermuten, dass er russischen Interessen dient

Ziel sei ein "Wiener Appell für Frieden" in der Ukraine. So steht es im Einladungstext zum "International Summit for Peace in Ukraine", der kommendes Wochenende in Wien stattfindet. Doch manche Teilnehmenden haben keine aktuellen Berührungsängste mit den Medien des Aggressors.

Der international prominente US-amerikanische Ökonom Jeffrey Sachs etwa sowie Anuradha Chenoy, Exdekanin der indischen Jawarharlal Nehru University und wichtige Vertreterin einer globalen zivilgesellschaftlichen Vernetzung, haben dem TV-Sender Russia Today (RT) Interviews gegeben. Der Sender ist im Zuge der EU-Sanktionen unionsweit wegen russischer Kriegspropaganda blockiert. Sachs stand darüber hinaus im Dezember 2022 dem russischen Fernsehmoderator und Kriegsbefürworter Wladimir Solwjow Rede und Antwort. Solowjow hat öfter dazu aufgerufen, auch Deutschland und Großbritannien anzugreifen.

Chomsky sieht Schuld bei Nato

Damit hätten sich Sachs, Chenoy und andere Geladene von der russischen Desinformationspolitik instrumentalisieren lassen, sagt Dietmar Pichler, Direktor des Zentrums für Social Media Kompetenz in Wien. Und zwar auch inhaltlich: Der prominente linke Sprachwissenschafter Noam Chomsky, der per Video am Summit sprechen wird, etwa meine, die Nato habe Russland zu lang "an den Rand gedrängt".

Physisch in Wien anwesend sein wird laut Programm auch Clare Daly, Irin und Mitglied des EU-Parlaments und der Fraktion Die Linke. Daly sprach ebenfalls wiederholt mit RT über die "Mitschuld des Westens" am Krieg in der Ukraine. Sie hält die Sanktionen für falsch und hat im EU-Parlament Anfang 2023 gegen eine Resolution gestimmt, die Russland rechtlich für den Krieg zur Verantwortung zieht.

Kritik von ukrainischen NGOs

Laut dem Einladungstext sieht sich der Friedensgipfel als "Katalysator für mehr und stärkere Friedensaktionen auf der ganzen Welt". Diese zu schaffen sei nicht nur "Aufgabe von Staaten und Diplomaten, sondern heutzutage immer mehr auch der globalen Zivilgesellschaft". Unter anderem sollen ukrainische und russische Friedensaktivistinnen und -aktivisten ins Gespräch kommen. Das kritisierten am Dienstag Vertreter und Vertreterinnen ukrainischer und österreichischer linker NGOs: Der Summit sei "einfach pro-russische Propaganda, die hier unter dem Deckmantel der Friedensförderung verbreitet wird", sagte die ehemalige Skiläuferin Nicola Werdenigg bei einer Pressekonferenz.

Diskutiert werden soll am Summit auch "der weitere Kontext des russisch-ukrainischen Konflikts". Im Konferenzprogramm wird Russland zwar als "Aggressor" in der Ukraine genannt. Allerdings fehlen Forderungen, die die Ukraine und etliche westliche Länder stellen, allen voran der Rückzug Russlands aus der völkerrechtswidrig attackierten Ukraine.

Russischer Raketenangriff in Woltschansk in der Region Charkiw im Osten der Ukraine: Wie es den Zivilisten im Kriegsgebiet geht, wird beim Summit nicht diskutiert. Imago/Vyacheslav Madiyevskyy

Stattdessen werden beide Seiten aufgefordert, die Kämpfe einzustellen. Dem westlichen Verteidigungsbündnis Nato wird eine "Mitverantwortung" an dem russischen Angriffskrieg gegeben. Die Verbrechen hingegen, die die russischen Soldaten in der Ukraine verüben, die Luftangriffe auf Zivilisten, Vergewaltigungen und die Entführung zehntausender Kinder, bleiben gänzlich unerwähnt.

ÖGB-Sprecher: "Das ist sehr unangenehm"

Wien sei als Veranstaltungort gewählt worden, weil Österreich ein neutraler Staat sowie Sitz von Uno und OSZE ist, heißt es in dem Einladungstext weiter. Konkret findet der Summit in den Räumen des Catamaran, dem Veranstaltungszentrum des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) im zweiten Bezirk, statt. Marcus Strohmeier vom internationalen Referat des ÖGB ist davon nicht begeistert. Die Russland-Connections von Organisation und Auftretenden seien "sehr unangenehm", sagt er. Doch: "Der ÖGB ist seit Jahrzehnten Teil der Friedensbewegung. Als das International Peace Bureau bei uns angefragt hat, ob wir ihnen die Veranstaltungsräume gratis zur Verfügung stellen, war klar, dass wir zusagen".

Aus der Friedensbewegung stammen auch die Summit-Teilnehmenden aus Österreich. Mitorganisiert hat etwa die Womens International League for Peace and Freedom (Wilpf) Österreich. Deren Gründungsmitglied Rosa Logar ist am Samstag eine der Begrüßungsrednerinnen. Auch Ex-Bundespräsident Heinz Fischer hat zur Begrüßung eine Videobotschaft zugesagt. "Angesichts der Lage in der Ukraine unterstütze ich bewusst jede Friedensinitiative", sagt er im Standard-Gespräch. Hier stehe er in der Tradition Exbundeskanzlers Bruno Kreiskys und des ehemaligen deutschen Kanzlers Willy Brandt.

Protest und Rückzüge

Anders sieht das der ukrainische Botschafter in Österreich, Vasyl Khymynets. Nicht nur, dass die Veranstaltung "große Zweifel aufkommen lässt, ob die beteiligten Akteure wirklich an einem für die Ukraine gerechten und dauerhaften Frieden arbeiten", wie er in einem Statement festhielt. Auch Fischer verstehe hoffentlich, "dass der Weg zum Frieden nur mit einen vollständigen russischen Truppenabzug und nicht nur mit der Befriedigung des Aggressors möglich sein wird".

Ihren Rückzug vom Summit kündigte am Montag die NGO Attac an. "Wir setzen uns auch weiter für Räume ein, in denen Friedenslösungen diskutiert werden", sagt Sprecher David Walch. Attac hatte in einem Statement "die Leugnung des Existenzrechts der Ukraine als einen Akt imperialer Politik", jeden Angriff auf ein Land "unter welchem Vorwand auch immer" verurteilt und das Recht auf Selbstverteidigung anerkannt. Diese Position würden sich in dieser Klarheit nicht in dem Entwurf der Abschlusserklärung finden, erklärte Walch am Dienstag im Gespräch mit dem Standard.

Es war nicht der erste Absage. Die Grünen-Nationalrätin Ewa Ernst-Dziedzic hatte "ein Video-Statement zugesagt, lange bevor die Liste der Gäste und inhaltliche Ausrichtung feststand und es dann zurückgenommen/abgesagt", teilte sie Anfang Juni auf Twitter mit. Auch das Herbert Kelman Institut hatte Ende Mai um die Streichung aus der Liste der lokalen Partner gebeten. Grund dafür: die Summit-Sponsor-Gruppe Code Pink, die den Euromaidan 2013 und 2014 in der Ukraine als "Putsch" bezeichnete und 2014 an eine den Holocaust leugnenden Konferenz in Teheran teilnahm. (Irene Brickner und Anna Giulia Fink, 7.6.2023)