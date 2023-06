Die ÖBB hat die Bahnstrecke zwischen Bruck an der Leitha und Neusiedl am See bis Mittwochfrüh gesperrt. Auch Wien hatte mit Regen zu kämpfen

Die Feuerwehren hatten im Burgenland viel zu tun. IMAGO/Panthermedia/Spitzi-Foto

Eisenstadt/Wien – Heftige Regenfälle in kurzer Zeit haben im Süd- sowie später im Nordburgenland am Dienstagabend zu zahlreichen Unwettereinsätzen geführt. 160 in 30 Gemeinden wurden bis etwa 21 Uhr gezählt, teilte die Landessicherheitszentrale mit. Hauptsächlich galt es, überflutete Keller auszupumpen. Zwar war auch der Bezirk Neusiedl am See von Unwettern betroffen, nicht notwendig war aber ein Einsatz auf dem Nova-Rock-Festivalgelände in Nickelsdorf.

Am Spätnachmittag verzeichnete die Landessicherheitszentrale erste Feuerwehreinsätze im Bezirk Oberwart, etwa in Rotenturm. Gegen Abend verschob sich das Geschehen in den Landesnorden, betroffen waren beispielsweise Weiden, Neusiedl und Parndorf.

Bahnstrecke gesperrt

Die ÖBB gab am Dienstagabend via Twitter bekannt, dass die Bahnstrecke zwischen Bruck an der Leitha und Neusiedl am See bis voraussichtlich Mittwoch, 4.30 Uhr gesperrt bleiben muss. Grund dafür seien Unwetterschäden. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Auch Wien betroffen

Auch Wien hatte mit starkem Regen zu kämpfen. Jörg Kachelmanns Wetterdienst warnte am Dienstagabend vor einer Überflutungsgefahr. Ein Wolkenbruch und Gewitter erwischten Teile der Stadt. In manchen Unterführungen stand das Wasser. In den nächsten 24 Stunden könnte es nochmals zu großen Regenmengen kommen. (red, APA, 6.6.2023)