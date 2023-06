Zahlreiche Feuerwehren waren auch in Wels im Einsatz. Im Burgenland gab es 160 Feuerwehreinsätze. APA/LAUMAT.AT/MATTHIAS LAUBER

Burgenland/Wien/Wels – Über Teile des Burgenlands zogen am Dienstag Unwetter mit enormen Regenmengen. 90 Liter Regen pro Quadratmeter sind etwa in Bruckneudorf, nahe der niederösterreichischen Landesgrenze, gefallen. Zahlreiche Keller mussten ausgepumpt werden, besonders betroffen waren die Bezirke Güssing und Neusiedl am See. Bis zum Abend gab es am Dienstag rund 160 Feuerwehreinsätze. Der Bahnverkehr zwischen Bruck an der Leitha und Neisiedl am See war bis in die Nacht unterbrochen. Das Festivalgelände des Novarock-Festivals, das am Mittwoch in Nickelsdorf startet, musste aber nicht geräumt werden.

Feuerwehreinsätze in Wels

Zahlreiche Feuerwehreinsätze gab es wegen heftigem Starkregen am Montag und Dienstag auch in Wels. 60 Mal mussten die Einsatzkräfte in der Stadt Wels ausrücken, es kam zu etlichen Überschwemmungen. Dazu kamen Einsätze im Umland, in den Bezirken Wels-Land und Grieskirchen waren 36 Wehren beschäftigt, Freiwillige Feuerwehren aus dem Bezirk Wels-Land halfen auch in der Stadt aus.

36 Wehren waren in Wels-Land im Einsatz. APA/LAUMAT.AT

Entwarnung gibt es laut Wetterbericht in den nächsten Tagen keine – es werden erneut teilweise kräftige Niederschläge erwartet, Unwetter sind sowohl am Mittwoch als in der restlichen Woche möglich.

Weitere Warnungen auch für Wien

Auch Wien hatte am Dienstag mit starkem Regen zu kämpfen. Jörg Kachelmanns Wetterdienst warnte am Dienstagabend vor einer "Überflutungsgefahr". Ein Wolkenbruch und Gewitter haben Teile der Stadt erwischt. Bei manchen Unterführungen stünde das Wasser. In den nächsten 24 Stunden könnte es nochmals zu großen Regenmengen mit oft 40 bis 80 Liter pro Quadratmeter Niederschlag kommen. (red, 7.6.2023)