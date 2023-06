Kommissionsmitglied: "Das ist Rufschädigung an unbescholtenen Menschen." – Juristin Windhager: "Heftig", doch juristisch müssten sie sich das wohl "gefallen lassen"

Wien – "Die Kommission des Versagens", titelt die "Kronen Zeitung" am Mittwoch und zeigt auf ihrer Titelseite die Mitglieder der SPÖ-Wahlkommission mit Foto und Namen. Dieses Vorgehen sorgt für heftige Kritik. Die neue Leiterin der Kommission, Klaudia Frieben, twitterte: "Spinnt ihr? Das ist Rufschädigung an unbescholtenen Menschen! So eine Sauerei!"

"Die Kommission des Versagens", titelt die "Kronen Zeitung" am Mittwoch. Foto: Krone

"Fall für den Presserat"

"Das ist heftig, aber juristisch betrachtet gehe ich davon aus, dass sich die Mitglieder der Kommission das gefallen lassen müssen", schreibt dazu die Juristin Maria Windhager auf Twitter, sie vertritt auch den STANDARD. Windhager: "Rechtliche Schritte wären also meines Erachtens nicht aussichtsreich, zumal ihnen keine strafbare Handlung, sondern nur 'Versagen' vorgeworfen wird."

Nach Windhagers Einschätzung "ist das nur ein Fall für den Presserat. Ich bin schon gespannt, wie er das Cover der @krone_at aus medienethischer Perspektive beurteilen wird. Ich gehe aber davon aus, dass es auch dort sehr kontroversiell diskutiert werden wird."

DER STANDARD bat "Krone"-Chefredakteur Klaus Hermann um eine Stellungnahme zu den Überlegungen hinter dieser Darstellung. Wir ergänzen sie, sobald sie vorliegt. (red, 7.6.2023)