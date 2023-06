Die einen wollen cremiges Tiramisu, die anderen eine erfrischende Kombi aus Himbeere und Zitrone, und ganz andere sind auf der Suche nach der neuesten Kreation à la Pfefferminz-Lakritz mit Maulbeersauce. Aber egal, ob man auf traditionelle Sorten oder kreative Ergüsse steht, Qualität und Geschmack des Eises müssen stimmen. Vor allem, wenn man mittlerweile rund zwei Euro für eine Kugel hinlegen muss.

Jedes Jahr lässt das Kulinarikmagazin "Falstaff" seine Userinnen und User abstimmen, wo das Eis eben am besten schmeckt. Mehr als 50.000 Stimmen wurden heuer abgegeben und so die besten Eissalons des Landes ermittelt. In Wien liegt das Gelati Serafini im 20. Bezirk vor dem Eissalon Dolce Vita in Floridsdorf. In Graz schaffte es erstmals die Eisperle auf das Siegerpodest, in Tirol landete das in Innsbruck beliebte Eis von Tomaselli auf Platz vier.

Wo gibt es für Sie das beste Eis? Getty Images/iStockphoto

Das Ranking

Die beliebtesten Eissalons je Bundesland:

Die Sieger in Wien

Gelati Serafini , 1200 Wien

, 1200 Wien Eissalon Dolce Vita , 1210 Wien

, 1210 Wien Die Eismacherei , 1220 Wien

, 1220 Wien Gelati da Salvo , 1190 Wien

, 1190 Wien Eis Maestro , 1210 Wien

, 1210 Wien Eissalon Tichy , 1100 Wien

, 1100 Wien Castillo’s Eis & Bar , 1040 Wien

, 1040 Wien Eissalon Fronza , mehrere Standorte

, mehrere Standorte Zuckero , mehrere Standorte

, mehrere Standorte Eissalon Tuchlauben, 1010 Wien

Die Sieger in Niederösterreich

Eissalon Isola Bella , Groß-Enzersdorf

, Groß-Enzersdorf Gelato Battistin , Tulln an der Donau

, Tulln an der Donau Provenzano , Krems-Stein

, Krems-Stein Konditorei Bäckerei Bartl , Hadersdorf/Kamp

, Hadersdorf/Kamp Dampfbäckerei , Café, Konditorei Piaty, Waidhofen/Ybbs

Waidhofen/Ybbs Kaffee-Konditorei Kadlec , Sieghartskirchen

, Sieghartskirchen Eisbiene , Krems an der Donau

, Krems an der Donau Gelateria Amirado , Laxenburg

, Laxenburg Harrer , Sollenau

, Sollenau Café Roma, St. Pölten

Die Sieger im Burgenland

Café Crustulum , Eberau

, Eberau Tropicale , Oberwart

, Oberwart OnIce , Pöttsching

, Pöttsching Dolce Vita , Illmitz

, Illmitz Café Goldmark , Deutschkreutz

, Deutschkreutz Der Eismacher, Gols

Gols Eisbar Leithaeis , Leithaprodersdorf

, Leithaprodersdorf Eiscafé Caorle , Eisenstadt

, Eisenstadt La Dolce Vita, Weiden am See

Die Sieger in Oberösterreich

Café Konditorei Mühlbacher , Ampflwang im Hausruckwald

, Ampflwang im Hausruckwald Rössl’s Frozen Joghurt , St. Wolfgang im Salzkammergut

, St. Wolfgang im Salzkammergut Café Konditorei Ottet , Schörfling am Ammersee

, Schörfling am Ammersee Buburuza Eis , Steyr

, Steyr Café Weltzer , Eferding

, Eferding Surace , Linz (mehrere Standorte)

, Linz (mehrere Standorte) Eisdieler , Linz

, Linz Bachhalm Schokolade & Café Confiserie , Kirchdorf

, Kirchdorf Eissalon Costantin , Wels

, Wels Coccinella Eis, Wels

Die Sieger in der Steiermark

Die Eisperle , Graz

, Graz Die Drogerie Eismanufaktur , Obdach

, Obdach Gelateria Reina , Gleisdorf

, Gleisdorf Purkarthofer , Fernitz

, Fernitz Eisdiele Perko , Knittelfeld

, Knittelfeld Café Leuchtturm , Bad Schwanberg

, Bad Schwanberg Eis Greissler , Graz

, Graz Il Gelato , Leoben

, Leoben Harry’s ICEcream , Graz

, Graz Kristinas Meisterkonditorei, Graz

Die Sieger in Kärnten

Morle Eissalon , Klagenfurt am Wörthersee

, Klagenfurt am Wörthersee Zia Emma Gelateria Artigianale , Klagenfurt am Wörthersee

, Klagenfurt am Wörthersee Café Prisse , St. Leonhard im Lavanttal

, St. Leonhard im Lavanttal Gelatissimo , Treibach/Althofen

, Treibach/Althofen Eis Greissler , Klagenfurt am Wörthersee

, Klagenfurt am Wörthersee Aqua Velden , Velden am Wörthersee

, Velden am Wörthersee Happy Cones – Café & Ice Cream , Wolfsberg

, Wolfsberg Eis Boutique Bepo , Villach

, Villach Bellagio Café , Villach

, Villach Arcobaleno Eisservice, Klagenfurt am Wörthersee

Die Sieger in Salzburg

Alpz gelato & cafe , Salzburg

, Salzburg Da GiGi Gelateria , Bischofshofen

, Bischofshofen Fischer DAS Eis , St. Gilgen

, St. Gilgen Eis Greissler , Salzburg

, Salzburg Confiserie Hochleitner , Tamsweg

, Tamsweg Eisgrotte , Salzburg

, Salzburg Café Auszeit , St. Johann im Pongau

, St. Johann im Pongau Eisl Eis , Salzburg

, Salzburg Lombardo Gelateria , Eugendorf

, Eugendorf Tiziana Bistro, Salzburg

Die Sieger in Tirol

Eis Leis , Axams

, Axams Eva’s Eisdeal , Reutte

, Reutte Eisdirndl , Tannheim

, Tannheim Gelateria Tomaselli , Innsbruck (mehrere Standorte)

, Innsbruck (mehrere Standorte) Cafe-Konditorei Valier , Innsbruck

, Innsbruck Cuore di Gelato Italiano , Kitzbühel

, Kitzbühel Vivan die Eismanufaktur , Oetz

, Oetz Eisgrotte , Innsbruck

, Innsbruck Mirabell , Söll

, Söll Konditorei Peintner & Eis Eugenpark, Innsbruck

Die Sieger in Vorarlberg

Eismanufaktur Kolibri , Wolfurt

, Wolfurt Linda’s Ice Cream , Götzis

, Götzis D’Eisprinza z’ Bludaz , Bludenz

, Bludenz Dolce Vita Eis-Manufaktur , Hohenems

, Hohenems SUZI Eis.Cafe , Egg

, Egg Dogana Eis , Feldkirch

, Feldkirch Eiscafé Pinocchio , Bregenz

, Bregenz Eisplatzl – Die Eisdiele im Montafon , Schruns

, Schruns Zita Gelato , Lochau

, Lochau Eispavillon am See, Bregenz

(red, 7.6.2023)