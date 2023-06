Focaccia in the City

Alles rund ums Thema Kirsche

An den Hängen des Leithagebirges werden schon seit dem 18. Jahrhundert Kirschen kultiviert, die auf Wiener Märkten verkauft wurden. Der Verein Leithaberger Edelkirsche setzt sich für den Erhalt alter Kirschensorten in der Region ein und sorgt auch für Nachpflanzungen.

Um das Wissen darüber zu verbreiten, gibt es im Juni eine Reihe an Veranstaltungen rund um die Kirsche. Am Samstag findet ein Kirschen- und Genussmarkt in Purbach statt, Gastrobetriebe setzen Gerichte mit Kirschen auf die Karte. Andrea Strohmayer, die die unterschiedlichen Kirschensorten reinsortig zu Marmeladen und Säften verarbeitet, bietet in Breitenbrunn Kirscherlebnisführungen an, zusätzlich gibt es für Kinder ab 25. Juni eigene Veranstaltungen (auch in den Sommerferien).

Kirschen- & Genussmarkt in Purbach

Samstag, 9–15 Uhr, Kellerplatz Purbach am Neusiedler See

Kirschsortenbestimmung durch die Arche Noah sowie Genussmarkt zahlreicher Ausstellerinnen und Aussteller aus der Region rund um den Neusiedler See.

Neues Café im ersten Bezirk

In der Wipplingerstraße 25 hat am 1. Juni eine neue Kaffee-Adresse aufgesperrt: Die Cafetiere nennt sich das neue Café, geführt wird es von Peggy Strobel, der Lebensgefährtin des Sternekochs Markus Mraz. Neben allerlei Kaffeekreationen und feinem Gebäck stehen auch selbstgemachte Limonaden (zurzeit Holler) und Schinken-Käse-Toast aus dem Hause Mraz auf der Karte.

Die Rückkehr des El Bulli

Bevor das dänische Noma Jahr für Jahr zum besten Restaurant der Welt gekürt wurde, galt das spanische Lokal El Bulli als Koryphäe der Fine-Dining-Szene. Das von Ferran Adrià geführte Lokal an der Costa Brava hielt bei drei Michelin-Sternen und wurde vom Restaurant-Ranking "50's Best" mehrmals zur besten Restaurantadresse der Welt gewählt, bevor es 2011 schloss und als "kulinarisches Zentrum" neue Wege einschlug.

Mehr als ein Jahrzehnt später sperrt das El Bulli wieder auf – aber nicht als Restaurant, sondern als Museum. Am 15. Juni eröffnet in Roses in der Nähe von Barcelona das "El Bulli 1846", eine Referenz auf die 1.846 Gerichte, die im Lokal kreiert wurden. Dort können Foodies hunderte Fotos, Notizbucheinträge, Ehrungen und Wachsmodelle von El-Bulli-Gerichten bestaunen.

Im El-Bulli-Museum kann man Nachbildungen von Speisen von damals begutachten. APA/AFP/LLUIS GENE

(rec, ped, 9.6.2023)