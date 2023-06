Papst Franziskus befindet sich im Krankenhaus. REUTERS / Yara Nadi

Vatikan-Stadt – Papst Franziskus wird am Mittwochnachmittag am Bauch operiert. Konkret soll es sich um einen Eingriff handeln, um einen drohenden Darmverschluss abzuwenden. Die Operation unter Vollnarkose werde im Gemelli-Krankenhaus in Rom stattfinden, teilte der Vatikan am Mittwoch mit.

Dort war der Papst schon am Dienstag zu einer Kontrolluntersuchung gewesen. Der 86-Jährige werde voraussichtlich einige Tage im Krankenhaus bleiben, hieß es. (Reuters, red, 7.6.2023)