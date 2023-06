Einstige Salzburger Buhlschaft: "Kann nur auf individuelles Glück hoffen, weil strukturell schaut es schlecht aus" – Letzte "Polizeiruf 110"-Folge am Sonntag in der ARD

Die einstige Salzburger Buhlschaft Verena Altenberger sorgt sich als Schauspielerin wegen des Alterns. "Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich habe wirklich Angst vor dem Älterwerden in der Branche. Wirklich", sagte die 35-Jährige im dpa-Interview. "Wenn ich mir diese Zahlen anschaue, wie viele Frauen ab 40 man eigentlich noch am Bildschirm sieht, dann kann ich nur auf individuelles Glück hoffen, weil strukturell schaut es schlecht aus."

Marta Kizyma (als Sarah Kant) mit Verena Altenberger (als Elisabeth „Bessie“ Eyckhoff) und Stephan Zinner (als Dennis Eden) im "Polizeiruf 110", Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD. Foto: BR/Amalia Film/Dragonbird Films/Sabine Finger

Es gebe kaum Rollen für Frauen über 40 - "und ab 47 ist es dann im Grunde vorbei", sagte die gebürtig aus Schwarzach im Pongau stammende Schauspielerin und sprach von einer massiven, strukturellen Benachteiligung. "Es gibt da auch ein herrliches Diagramm mit dem jeweiligen Rollenalter von George Clooney und seinen Love-Interests. Er altert in seinen Rollen, aber das Rollenalter seiner Filmpartnerinnen bleibt immer gleich", sagte sie. "Also der Mann darf sichtbar und normal altern - nur die Partnerin bleibt halt immer 27."

Nicht nur bei der Vielfalt der Rollen sieht Altenberger Frauen in der Schauspielbranche klar im Nachteil ihren männlichen Kollegen gegenüber. Ständig müsse sie ihr Aussehen rechtfertigen. Als sie die Rolle der Buhlschaft im Jedermann übernahm, gab es eine Debatte darüber, ob die Buhlschaft - wie Altenberger - eine Kurzhaarfrisur tragen sollte.

"Es ist doch so, dass man sich eigentlich immer rechtfertigen muss. Wenn ich mich extrem sexy anziehe, zu nackt, zu was auch immer, muss ich mich auch rechtfertigen", sagte Altenberger der dpa. "Einmal wird einem vorgeworfen, dass man sich mit Kurzhaarschnitt absichtlich entweiblicht, und dann werden andere kritisiert dafür, dass sie jetzt irgendwie Botox in der Stirn haben. Also wie man es macht, macht man es falsch."

Altenberger sagt in jedem Falle adieu - dem ARD-Krimiformat "Polizeiruf 110". Am Sonntag ist die sechste und letzte Folge mit ihr als Kommissarin Bessie Eyckhoff unter dem Titel "Paranoia" zu sehen. Dabei macht sie der Abschied durchaus traurig, wie Altenberger betont, aber: "Es entspricht einfach meinem Wesen, dass ich dann, bevor ich auch nur eine Sekunde keine Lust mehr drauf habe, gehen möchte." (APA, dpa, 7.6.2023)