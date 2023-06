Der Mythos von Sisi ist einfach nicht kleinzukriegen. Ganz im Gegenteil. Neue Serien, Filme und Bücher haben die einstige Kaiserin von Österreich gerade im vergangenen Jahr als Ikone zwischen Tragik und Kitsch wieder und wieder auferstehen lassen. Dieser Umstand dürfte auch die Kasse im Wiener Auktionshaus Dorotheum ein weiteres Mal klingeln lassen. Dort kommen wie jedes Jahr diverse persönliche Dinge aus den Schränken, Schubladen und Koffern der Kaiserin und ihres Gemahls, Kaiser Franz Joseph I., unter den Hammer.

Seltene Wäsch', ein Unterhemd von Sisi, um 1850. Dorotheum

Doch damit nicht genug, am 13. Juni werden auch zahlreiche andere Objekte aus dem persönlichen Besitz von Mitgliedern des österreichischen Kaiserhauses versteigert. Porträts befinden sich ebenfalls darunter wie Memorabilien aus anderen bedeutenden europäischen Herrscherhäusern. Insgesamt handelt es sich um rund 300 zum Teil mehrteilige Lots.

Für die noble Blässe, persönlicher Sonnenschirm von Kaiserin Elisabeth samt Rosenquarz im Griff. Dorotheum

Wie wäre es mit einem Vorlegelöffel von Kaiser Ferdinand I. und Kaiserin Maria Anna? Ein bisschen her mehr macht allerdings der persönliche Infanterie-Offizierssäbel von Kaiser Franz Joseph. Wer sich diesen über den Kamin oder sonst wo hinhängen will, sollte schon mal 3000 bis 6000 Euro auf die Seite legen. So lautet der Schätzwert.

Auch eine Kaiserin schneidet sich die Nägel. Oder lässt schneiden. Reise-Necessaire von Sisi. Dorotheum

Die Versteigerung bietet ferner gleich mehrere Porträts von Sisi und auch zahlreiche, zum Teil sehr persönliche Objekte aus ihrem persönlichen Besitz. Ein Highlight dürfte wohl ein tailliertes Träger-Top sein, also ein Unterhemd aus Seide und eines der wenig erhaltenen Kleidungsstücke der jugendlichen späteren Kaiserin. Der Schätzpreis liegt zwischen 5000 und 10.000 Euro. Ob dieses nach der Versteigerung im Tresor landet, oder dem persönlichen Gebrauch dienen wird, entscheidet die künftige Besitzerin oder der künftige Besitzer.

Meerschaumpfeife von Kaiser Franz Joseph I. Dorotheum

Ebenso aus der Zeit vor ihrer Vermählung sind zwei Taschentücher aus Leinenbatist, kaiserliche Schnäuz- und Tränentrockner-Textilien sozusagen. Natürlich dürfen auch Reitobjekte der kaiserlichen Pferdenärrin nicht fehlen. Dazu zählt ein persönlicher Reitsporen von Sisi aus dem Nachlass der Kammerjungfer Madelaine Schäffert, graviert mit den Worten, "dieser Sporn wurde von weiland I. M. der Kaiserin und Königin Elisabeth benutzt".

Des Kaisers alte Manschettenknöpfe aus Gold, Mondstein und Smaragden. Dorotheum

Des Weiteren unter anderem im Angebot: Reise-Necessaires in Gold, eine Serviette aus dem Palast auf Korfu, ein hübscher Sonnenschirm oder ein Petschaft. Was das ist? Ein kleiner Stempel, den Elisabeth für ihre persönliche Korrespondenz in Verwendung hatte. Wer also einen Spleen für Sisi und Franzl hat, dürfte bei dieser Aktion so oder so auf seine Kosten kommen.

Die Auktion findet am 13. 6. 2023 um 16 Uhr statt. Die Vorbesichtigung läuft seit 3. Juni. (maik, 7. 6. 2023)

