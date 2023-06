Das TwentyOne in Wien-Floridsdorf ist ein Labor in mehrerlei Hinsicht. Der erste Bauteil ist fertig, das spätere Herzstück ist mit dem Central Hub in Bau

Die ersten beiden Bauteile sind fertig: links im Bild die Hochgarage mit 800 Stellplätzen, rechts der "Innovation Hub" mit Billa-Plus-Markt im Erdgeschoß und Büros und Laboren in den Obergeschoßen. Putschögl

Die Laborflächen waren begehrt: 3000 Quadratmeter hat Entwickler Anton Bondi (Bondi Consult) im Großprojekt TwentyOne an der Siemensstraße in Wien-Floridsdorf bereits vermieten können, weitere werden folgen. Der erste Bauteil namens "Innovation Hub" ist seit kurzem in Betrieb. Der Supermarkt im Erdgeschoß ist beim Besuch des STANDARD recht gut besucht, im Rest des Gebäudes ist trotz 90-prozentiger Vermietung von geschäftigem Treiben nicht viel zu bemerken. Die Pharmatech-Branche werkt hinter dicht verschlossenen Türen.

Auch im ersten Obergeschoß ist noch nichts los, wo seit kurzem 1300 Quadratmeter für flexibles Arbeiten zur Verfügung stehen. Die Räume werden monatsweise vermietet; Zielgruppe sind Projektteams, die eine Zeitlang fokussiert arbeiten müssen. Bondi will sie mit höhenverstellbaren Tischen, versperrbaren Lockern für jeden der 75 Arbeitsplätze, Teeküchen und stundenweise buchbaren Konferenzräumen überzeugen. Etwas Grün in Form von Pflanzen fehlt noch, Bondi verspricht, das nachzuholen.

Anfang Mai fanden die Eröffnung des Innovation Hub und der Hochgarage mit 800 Stellplätzen sowie der Spatenstich für den Central Hub statt, der ab 2025 Herzstück des Quartiers sein soll. Dort sind Lokale vorgesehen, weitere Gastroflächen sowie ein Betriebskindergarten kommen ins Hotel auf der anderen Seite der Siemensstraße.

"Beste Widmung"

Die ganze Liegenschaft hat eine Industriewidmung, was für Bondi "die beste aller Widmungen" ist, denn hier sei alles außer Wohnen erlaubt. Und weil TwentyOne eben ein richtiges Quartier werden soll, arbeitet der Entwickler mit Pocket House zusammen, einem Proptech, das eine App für Kommunikation, Community-Management, Hausverwaltung und Fuhrparkmanagement anbietet. Praktischerweise ist an Pocket House die Firma Porr beteiligt, die mit ihrer Tochter Strauss Property Management (SPM) das ganze Quartier auch betreibt. Sie war hier von Anfang an involviert, was laut SPM-Geschäftsführer Amir Zoubhi die optimale Variante ist.

Mit der App kann etwa eines der beiden E-Autos gebucht werden, die der Fuhrpark des TwentyOne bereits umfasst. Im Endausbau sollen es acht werden. "Smartes Teilen" gilt auch bei den Räumen für die Betriebsärzte der sich hier ansiedelnden Firmen. Die Büromieten liegen laut Bondi bei 15,75 Euro, jene für die Labore bei 25 bis 28 Euro je Quadratmeter. 2026 soll alles fertig sein. (Martin Putschögl, 9.6.2023)