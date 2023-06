Jetzt anhören: Schwitzende Hände, Herzrasen, Horrorszenarien: Viele werden nervös, wenn es ums Fliegen geht. Was dagegen hilft

Der Beginn des Urlaubs ist nicht für alle Menschen entspannt: Wer unter Flugangst leidet, ist oft schon Wochen vor dem Abflug nervös. Die Psychologin Irene Rausch behandelt seit Jahrzehnten Betroffene. Sie erklärt in einer neuen Folge von "Besser leben", was man gegen Flugangst tun kann, warum Alkohol keine Lösung ist und welchen Platz sich Menschen am besten aussuchen sollten, wenn sie im Flugzeug nervös werden. (red, 8.6.2023)