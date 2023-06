Entscheidung soll keine unmittelbaren Auswirkungen auf ServusTV in Österreich haben

Servus TV ist ab 2024 in Deutschland nicht mehr linear zu sehen. Foto: Servus TV

Wien/Berlin - ServusTV stellt den linearen Sendebetrieb in Deutschland mit Ende des Jahres ein. Einen entsprechenden Bericht der "Salzburger Nachrichten" bestätigte der Salzburger Privatsender auf APA-Anfrage. Auch deutsche Branchendienste wie hier dwdl.de schreiben vom linearen Aus. DER STANDARD berichtete schon im April über eine mögliche Eintstellung in Deutschland. Servus TV Deutschland liegt laut eigenen Angaben bei einem Marktanteil von 0,45 Prozent im Jahresschnitt in der Gesamtzielgruppe ab 14 Jahren.

Fokus auf "Servus TV On"

Ab 2024 solle der Fokus im nördlichen Nachbarland auf der digitalen Verbreitung via "ServusTV On" liegen. Das Medienhaus wolle sich nämlich künftig verstärkt auf den Heimatmarkt konzentrieren, wo weiterhin auch lineares Programm geboten werden soll. DER STANDARD berichtete schon zum Deutschland-Start, dass die Medienaktivitäten nach dem Tod von Mastermind Dietrich Mateschitz kritisch geprüft und hinterfragt würden.

Erst Anfang des Jahres wurde wie berichtet von ServusTV für Deutschland eine eigene tägliche Nachrichtenschiene etabliert. Dafür wurde mit WeltN24 aus dem Axel-Springer-Medienhaus kooperiert. Mit dem Tod von Gründer und Milliardär Dietrich Mateschitz im Vorjahr setzte großes Rätselraten ein, wie es für den Privatsender aus dem Red Bull Media House weitergehen könnte. Bis dato wurden aber keine gröberen Änderungen bekannt. ServusTV hält sich in puncto Marktanteil auch dank teurem Premiumsport weiterhin an der Spitze der heimischen Privatsender. (APA, red, 7.6.2023)