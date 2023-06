PRO: Das Gold, die Regeln, die Welt

von Fritz Neumann

Der Ruf des Geldes ist laut. Kann und soll man es Cristiano Ronaldo und nun auch Karim Benzema vorwerfen, dass sie ihm folgen? Dass sie ihre Zelte in Good Old Europe abbrechen und nach Saudi-Arabien übersiedeln? Also bitte, lassen wir doch die Kirche im Dorf! Good Old Europe, das spielt es schon ewig nicht mehr. Ronaldo und Benzema leben längst auf einem anderen Planeten, egal, wo sie kicken. Etliche der tollsten "europäischen" Vereine stehen in arabischem Besitz. Und ob etwa Ronaldo in Manchester oder in Riad seine Fantastillionen kassiert, tut fast nichts zur Sache.

"Wer das Gold hat, macht die Regeln!" Frank Stronach, quasi Ösi-Scheich, hat das einmal sehr richtig gesagt. In Saudi-Arabien sprudelt das Öl, sprudeln die Millionen. Der Golfstaat hat sich kürzlich auch den Golfsport als ganzen schon einverleibt, einfach so. Und die Einkaufstour wird immer weitergehen, ganze Fußballvereine, ganze Ligen, ganze Sportarten werden in saudischen Besitz oder unter saudischen Einfluss geraten.

Die asiatischen Winterspiele wurden schon, Schmäh ohne, an Saudi-Arabien vergeben. Fußballweltmeisterschaften und Olympische Spiele werden garantiert noch folgen. Vielleicht zunächst noch im Sommer und vielleicht zunächst gemeinsam mit Katar, das ja diesbezüglich mit der Fußball-WM schon einiges vorgehüpft ist.

So ist die Welt. Wieso sollten ausgerechnet Ronaldo und Benzema anders sein? Und wir alle oder fast alle sehen ihnen doch seit Jahren gerne oder sehr regelmäßig zu. Obwohl ihr Salär aus einem Land kommt, in dem vor einem Jahr an einem einzigen Tag 81 Menschen wegen "Terrorismusvorwürfen" hingerichtet wurden. Sich die Frage zu stellen, ob ein Ronaldo-Engagement, eine Fußball-WM oder Olympische Spiele an den Dingen in Saudi-Arabien etwas ändern könnten, ist müßig. Auch das wird uns oder, von mir aus, vielen von uns am Ende egal sein. (Fritz Neumann, 8.6.2023)