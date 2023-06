Der Mann, der festgenommen wurde, wollte schneller an eine Versicherungsleistung gelangen und verschüttete bereits Benzin auf dem Boden

Polizeibeamte brachten die Situation unter Kontrolle (Symbolbild). IMAGO/Michael Kristen

Bad Häring – Ein 36-Jähriger hat Mittwochvormittag mit dem Anzünden einer Bankfiliale in Bad Häring (Bezirk Kufstein) gedroht. Der Mann marschierte mitsamt Kanister und Feuerzeug in das Gebäude und verschüttete Benzin auf dem Boden. Anschließend nahm er ein Stofftuch aus dem Benzinkanister und sagte, dass er es anzünden wolle, bestätigte die Polizei entsprechende Medienberichte. Der 36-Jährige wollte damit erreichen, schneller an eine Leistung seiner Versicherung zu gelangen.

Eine Mitarbeiterin sei ins Freie geflüchtet und habe die Polizei verständigt, hieß es. Vier Polizeibeamte stiegen schließlich über ein Fenster in die Bank und brachten die Situation unter Kontrolle. Der 36-Jährige wurde festgenommen. (APA, 7.6.2023)