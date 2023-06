"Das kann zu nichts Gutem führen!" Richard Lanczmann sitzt ebenso entspannt wie auch konzentriert im Eingangsbereich seines Trainingszentrums. Reduziert, fast spartanisch wie die Hallen der ehemaligen Speiseölfabrik. "Situational awareness" heißt das wohl, wenn man nicht weiß, was man jetzt gefragt wird, aber ganz da und reagibel ist.

Wo sieht er schon das schlimme Ende? Es könne zu nichts Gutem führen, wenn Menschen unter Druck emotional reagierten, sich daher meist erratisch verhielten und auch so entschieden. Seine Profession, die Sicherheitsbranche, erklärt er am Beispiel eines Chirurgen, der die Wunde eines verletzten kleinen Kindes nähen muss. "Der darf nicht mitleiden, er muss professionell, situativ angemessen und schnell handeln." Emotionen müssten eben in bestimmten Situationen unbedingt draußen bleiben.

Lehren ihr Handwerkszeug aus Special Operations: Richard Lanczmann (61) und Rony Halevi (41). Manhartsberger

Genau hier sieht der ehemalige Personenschützer – etwa für Simon Wiesenthal – Analogien in der Wirtschaft: Der Umgebung und der sich daraus ergebenden möglichen Vorkommnisse gewahr sein sowie die Handlungsfähigkeit sicherstellen, so würde die Parallele für das Management lauten.

Fernab der Stadtschickeria

Dazu bietet Lanczmann gemeinsam mit seinem Partner Rony Halevi seit einem Jahr verschiedenste Formate – eigentlich zur Selbsterforschung – an. Sämtliche Techniken kommen aus den Special Operations. Halevi diente in der israelischen Armee und war dann im privaten Sicherheitsbereich tätig. Kennengelernt haben die beiden einander im Einsatz bei der Fluglinie El Al. Im Zuge eines gemeinsamen Fluges lasen sie von einer Messerattacke in Österreich und kamen zu der gemeinsamen Einschätzung: Das Sicherheitsbedürfnis wird in Österreich steigen. Das Wagnis Unternehmertum in Wien war beschlossen, die renovierungsbedürftigen Hallen in Wien-Donaustadt unmittelbar hinter der Metastadt nächst den ehemaligen Gründen der Elin Union wurden revitalisiert.

Combat und Schieß-Trainingszentrum steht auf dem Gebäude. Ruhetage gibt es bei den Sicherheitsexperten, Lanczmann mit betriebswirtschaftlichem Studium im Hintergrund, Halevi mit internationalen Beziehungen und Islamstudien im akademischen Gepäck, nicht. Geboten werden hier Schießtraining für Sicherheitspersonal, Achtsamkeitsschulungen, Sicherheits-Audits und Sicherheitsberatung sowie maßgeschneiderte Kurse für Führungspersonen in der Wirtschaft – und die israelische Kampftechnik Krav Maga. "Natürlich nicht für Kinder oder zu Junge", wie Lanczmann versichert.

Schnickschnack gibt's hier in der Rothergasse im 22. Bezirk nicht. Helena Lea Manhartsberger

Es klingt vielleicht schon etwas abgenutzt, aber: Unter Druck richtige Entscheidungen treffen zu können und dem unbedingten Willen zum Erfolg zu folgen – das zeichne sowohl die besten Special-Operations-Einheiten als auch die erfolgreichsten Führungskräfte aus, sagt Halevi. Widrige Bedingungen, extrem hoher Stress, Attacken "feindlicher" Kräfte, Hinterhalte: Die Trainingsmethoden versprechen Schulung und das innere Werkzeug, also das Mindset, um gleich wie Eliteeinsatzkräften zu funktionieren. Es führt an den Rand der Komfortzone, wenn nicht darüber hinaus, was etwa im achtstündigen Workshop "Special-Operations-Manager:in" deutlich wird.

Sich selbst anders kennenlernen

Und wieder geht es im Grunde um Selbsterkenntnis, auch um Selbsterfahrung. Effektive Entscheidungsfindung ohne fix verankerten Wertekanon, ohne Bewusstsein über Bedürfnisse oder ohne Klarheit darüber, welchen Wünschen die Entscheider verpflichtet sind – Richard Lanczmann würde sagen: "Das führt zu nichts Gutem." Er sagt es an dieser Stelle nicht, allerdings betont er die zentrale Bedeutung des Abbauens eigener mentaler und emotionaler Hürden und das Nutzen jener der Gegner zum eigenen Vorteil.

Solcher Rundumzugang zur Optimierung in der jeweiligen Rolle beinhaltet auch die Verbesserung der Herzratenvariabilität – ein Gebiet aus der Stressprävention und des Biofeedbacks, mit dem sich Lanczmann leidenschaftlich beschäftigt.

Eigentlich gibt es auf den 2000 Quadratmetern in Wien-Donaustadt fast nichts, was nicht auf den jeweiligen Kontext des Unternehmens oder der dort tätigen Führungspersonen maßgeschneidert wird. Oft beginnen die beiden mit Awareness-Trainings auch am Westbahnhof. Die Challenge dort heißt: Wer findet den Taschendieb? Und findet sich während eines solchen Beobachtungsnachmittags immer eine Person, die klaut? Ja, sagen beide wie aus einem Munde. Mindestens eine.

Was, wenn ich eigentlich gar keine kampfbereite Haltung einnehmen möchte? Darum gehe es ja nicht, sagen die zwei. Sondern um das Einbauen eines inneren Ampelsystems: Wann ist grün, wann gelb, und wann muss es rot werden? (kbau, 13.6.2023)