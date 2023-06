Wer nach dem Aussehen der Etiketten kauft, der hat keine Ahnung von Wein, lautet ein gängiges Vorurteil. Spitzensommelier Aldo Sohm wiederum schreibt in seinem Buch Alles Wein, dass er, wenn es um die Auswahl eines Weins ginge, bei schickeren Etiketten eher nicht zugreifen würde. Denn sie seien für ihn "ein Zeichen für High-End-Erzeuger, die sich nicht so sehr für das Handwerk in der Flasche interessieren. Winzer sind Landwirte! Sie haben keine Zehntausende von Euro für elegantes Etikettendesign übrig." Möglich, aber vielleicht begnügen sich diejenigen, die das Etikett gestalten, ja mit einer Bezahlung in Naturalien, also einfach mit ein paar Kisten Wein?

Etiketten können vor allem dann Geschichten erzählen, wenn Künstler wie Cocteau, Miró oder Baselitz den Stift zückten. Justin Lane / EPA / picturedesk.

Miró bis Warhol

Das ist zumindest bei jenen Künstlern und Künstlerinnen der Fall, die im Lauf der Jahrzehnte für eines der berühmtesten Weingüter der Welt, das Château Mouton Rothschild, die Etiketten gestalteten und dafür mit Wein aus dem jeweiligen Jahrgang entlohnt wurden. Von Joan Miró bis Andy Warhol reicht die illustre Künstlerschar, die sich mit einem Werk auf den Flaschen des Weinguts im Bordeaux verewigten.

Es war im Jahr 1945, als Baron Philippe de Rothschild die Idee hatte, den Sieg über Nazideutschland auch auf seinen Weinflaschen zu feiern. Er beauftragte den Künstler Philippe Julian damit, das "V" für "Victoire" (Sieg) für ein Etikett zu verwenden. Ab dann wurde die künstlerische Gestaltung zur Regel, den 1947er-Jahrgang ziert eine Zeichnung von Jean Cocteau, 1958 war Salvador Dalí für das Design verantwortlich. Die Künstler und die wenigen beauftragten Künstlerinnen – darunter die Französin Niki de Saint Phalle – hatten gestalterisch freie Hand, dennoch stellten viele einen Bezug zu Wein und zum Wappen des Weinguts – zwei Widder – her. David Hockney lässt Weingläser klingen, Georg Baselitz entwarf für den Jahrgang 1989 ein Sujet mit zwei auf dem Rücken liegenden Widdern, die ihre Köpfe aneinanderstoßen, und nimmt Bezug auf den Fall der Berliner Mauer im selben Jahr.

Die Qual der Wahl ist nicht selten eine Frage des Etiketts Getty Images/iStockphoto

Teurer werden die Flaschen von Château Mouton Rothschild durch die Künstleretiketten kaum, und Werbung brauchen die exklusiven Weine auch nicht. Sie spielen sowieso in der Oberliga. Sechs Flaschen des Weinguts Jahrgang 2020 kosten im Internet über 6000 Euro, für eine Bouteille Jahrgang 2010 mit einem von Jeff Koons gestalteten Etikett bezahlt man rund 1100 Euro – schließlich wurde dieser Jahrgang von Weinpapst Robert Parker mit 98 von 100 möglichen Punkten bewertet. Neue Jahrgänge des Weinguts sind sowieso nur über Subskription erhältlich. Die Etiketten haben zwar ihre Liebhaber, die Preise für leere Flaschen variieren jedoch stark. Einzelne Jahrgänge sind schon um 20 Euro auf Onlineplattformen erhältlich, manche kommen auf über hundert Euro, und abgelöste Etiketten werden bereits um zehn Euro gehandelt.

Österreichische Traditionen

Um zehn Euro kann man schon den GrüVe, einen Grünen Veltliner vom Langenloiser Weingut Jurtschitsch erwerben – und zwar mit flüssigem Inhalt und Künstleretikett. Diese werden seit 1987 alljährlich von Christian Ludwig Attersee designt. Damals sorgte die ungewöhnliche Etikettierung für Aufregung in der konservativen Winzerszene, heute ist es Tradition. Genauso wie die buckelige Kellerkatze, die die Flaschen des Premium-Veltliners des Poysdorfer Weinguts Neustifter ziert. Hier wird jedes Jahr ein anderer Künstler oder eine Künstlerin aus dem Weinviertel engagiert. Auch wenn eingangs erwähnter Aldo Sohm kein Fan des schicken Designs ist: Mit der Etikette kann man unter all den Flaschen im Weinregal auffallen und zum Kauf verführen.

Für Diskussionen sorgen die bunten Aufkleber heute jedenfalls kaum mehr. Proteste wegen des Aufdrucks auf Weinetiketten gibt es in der EU derzeit aber aus anderen Gründen. Irland hat sogenannte Schocketiketten genehmigt, auf denen über gesundheitliche Risiken des Alkoholkonsums aufgeklärt wird, nach dem Vorbild der Zigarettenpackungen. Und das regt nicht nur den italienischen Landwirtschaftsminister ganz gehörig auf. (RONDO, Petra Eder, 14.06.2023)

