Lucas Zwirner im Gespräch über den Stellenwert von Analogem in einer immer digitaleren Welt – und wie er die Talente auswählt, die er in seine Galerie aufnimmt

New York, und es ist so heiß, so trocken, so menschenfeindlich, dass das New York City Fire Department ein paar Hydranten aufgedreht hat, auch im Stadtteil Chelsea, nahe dem Hudson River, wo Lucas Zwirner, einer der einflussreichsten Player des Kunstgeschäfts, hinter einem Hausvorsprung steht, um sich vor seiner Stalkerin zu verstecken. "Ist sie noch da?", textet er seiner Assistentin. "Ja, besser nicht kommen", schreibt sie zurück, und Zwirner überlegt kurz, einfach trotzdem hinzugehen, denn es sei schon ziemlich lächerlich, wegen eines einzigen aufdringlichen Fans seinen ganzen Tagesplan abzuändern. Sechs Termine heute, die er in langer Hose und festen Schuhen wahrnehmen wird, Besprechungen, Künstlerbesuche und ein Treffen mit mir. Wir wollten durch seine beiden Galerien schlendern und dann im Restaurant in der Nähe ein bisschen etwas zu Mittag essen. Das macht er sonst nämlich nie, immer schlingt er bloß einen Salat am Schreibtisch runter, und er wollte sich auch mal wieder ein Stück Fleisch gönnen. Jetzt hängen wir zwischen der 19. und 20. Straße fest, zwischen den beiden Zwirner-Galerien in diesem Teil der Stadt.

Lucas Zwirner zählt zu den wichtigsten Akteuren im milliardenschweren Kunstgeschäft – und ist Sohn eines der bekanntesten Galeristen der Welt. Weston Wells

Wir können sie sehen, sie ist heute aus Australien hergeflogen, um ihren Lucas zu sehen, mit einem Rock über Leggins und einem Rucksack in Form eines Koalas hockt sie am Boden und schreibt einen ihrer zahlreichen Liebesbriefe. Er entscheidet, zurück in sein Büro zu gehen – und vielleicht ist das ohnehin der beste Ort, um zu beschreiben, was hier vor sich geht und warum dieser Lucas Zwirner, gerade 31 Jahre alt, zu den größten Akteuren eines Milliardenmarktes zählt und nebenbei noch Fans hat, die für ihn um die ganze Welt fliegen.

Im kühlen Eingangsbereich der Headquarters der Zwirner Galleries stehen Metallgebilde, Kunstwerke des Bildhauers Richard Serra, so schwer und monumental, dass man sie auf tragende Wände des Hauses stellen musste – sonst würde es einstürzen. Lucas Zwirner selbst hat ein winziges Büro, einen Glaskasten, bloß Platz für ein paar Bücher, einen Schreibtisch und ein Werk von Raymond Pettibon, der Schriftzug: "By the way. I have a preface." Zwirner versteht es so: "Es ist nur ein Wort. Ein Beginn. Der Rest, der ganze große unglaubliche Rest – er kommt noch."

Zwirner ist der Enkel von Rudolf Zwirner, jenem Gründer der Art Cologne, dem damals wichtigsten Handelsplatz für Kunst in Europa, und der Sohn von David Zwirner, der die Galerie auf der ganzen Welt etablierte – mit Jahresumsätzen, die sich zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Dollar belaufen. Genaue Angaben gibt es in der Kunst selten, das etwas scheinheilige Argument dafür ist stets die angebliche "Diskretion". Die Künstlerinnen und Künstler, die die Galerie vertritt, sind allesamt einflussreich und – spätestens seit ihrer Aufnahme in die Galerie – in der Kunstwelt berühmt. Wer so ein Erbe annimmt, möchte man meinen, kann eigentlich nur verlieren. Warum also nicht einfach aussteigen, ein Haus auf dem Land kaufen oder von einer Party zur nächsten zu jetten? "Seit jeher sehne ich mich nach tiefem Austausch, nach Sinn", sagt Zwirner, "ich glaube, dass uns Kultur retten kann. Ich möchte meinen Beitrag leisten."

Einen Tag später holen wir unser Essen nach, setzen uns in die Mitte des Gastgartens im vollen Restaurant in der Nähe der Galerie, es ist laut und quirlig, die Menschen lachen und plaudern, recht ausgelassen für einen New Yorker Arbeitsmittag, vielleicht ist’s die Sommerstimmung, die das Wetter erzeugt. Lucas Zwirner erzählt von seinem Vater David, soeben habe er mit ihm seine Vorschläge für eine Veränderung der Galeriewebsite besprochen.

STANDARD: Was eint Sie und Ihren Vater?



Zwirner: Wir sind beide kulturgläubig. Wir glauben so fest an Kultur, als wäre es eine Religion. Ich habe das alles von meinem Vater gelernt, der es wie ein Mantra wiederholt hat: Kultur kann uns befreien.

STANDARD: Wenn Sie beide von Kultur sprechen, was meinen Sie dann?

Zwirner: Ein Austausch mit der Welt, etwas Inspirierendes, das uns als Menschheit weiterbringt. Als Galerie wollen wir die guten Dinge verbreiten, nicht die törichten.

STANDARD: Wie verschieden ist Ihr Blick auf die Dinge – schließlich sind Sie aus zwei Generationen.

Zwirner: Unser Blick ist sehr ähnlich, wir wollen dieselben Dinge konservieren. Und wir teilen eine Herausforderung: Wie verbreitet man Kultur mit digitalen Medien, ohne sie abzuwerten? Zur Vermarktung ist das Digitale natürlich wunderbar, aber sobald man inhaltlich arbeitet, läuft man Gefahr, ein bisschen zu schummeln – und es nicht mehr so ernst zu nehmen.

STANDARD: Weil man annimmt, das Digitale verzeiht schneller?

Zwirner: Ja, weil wir die absurde Vorstellung haben, dass etwas, was wir nicht physisch in Händen halten, einen niedrigeren Wert hat. Und derart minder behandeln wir das Digitale auch im Schaffensprozess. So wird es zur selbsterfüllenden Prophezeiung.

STANDARD: Gleichzeitig scheint es gerade wieder einen Hype ums Analoge zu geben: Musikplatten, Magazine, Hardcover-Bücher. Ja, je digitaler unsere Träume, desto analoger wird unsere Realität. Die Leute möchten wieder mit den Händen arbeiten. Wir nennen das immer "Ethos des Analogen" – und diesen wollen wir ins Digitale übertragen. Es ist diese Kombination, die wir für die Zukunft brauchen. Ausschließlich am Analogen festzuhalten, wäre fahrlässig und fatal – sich aufs Digitale zu verlassen aber ebenso naiv.

Er stammt aus einer Galeristenfamilie. Sein Großvater gründete die Art Cologne, sein Vater baute ein internationales Galeriennetzwerk auf. Nun ist der Enkel am Zug. Weston Wells

Zwirners Leben gleicht dem einer literarischen Figur eines Entwicklungsromans: Philosophiestudent in Yale, danach in Oxford deutsche und französische Literatur sowie Latein und Altgriechisch. "Fast schon Renaissance-humanistisch", sagt er heute, "genau dieses altmodische Wissen möchte ich mit der Galerie in die moderne Welt bringen." Er wollte Schriftsteller werden, hat als Student Michael Endes Momo vom Deutschen ins Englische übersetzt und einen Verleger gefunden. Er zog nach Los Angeles, um selbst zu schreiben, schloss sich tagelang mehrere Stunden ein, quälte sich. Die Kritik seines damaligen Mentors fiel vernichtend aus, er gab auf. Um auszubrechen, zog er nach Harlem, New York. Er wollte Lehrer werden, unterrichtete Englisch an einer öffentlichen Schule. Zwei Jahre lang, teilweise 14 Stunden am Tag, und samstags leitete er den Debattenklub. Irgendwann, so sagt er heute, wollte er sich wieder der Hochkultur zuwenden. Die Lehrjahre waren vorbei, er war bereit, in die Galerie der Familie einzusteigen.

STANDARD: Was ist das bedrohlichste Problem für nachhaltige Kunst und Kultur?

Zwirner: Es scheint gerade eine regelrechte Manie für Wachstum zu geben. Alle glauben, so schnell wie möglich wachsen zu müssen, selbst in der Kunstszene, die eigentlich – im besten Fall – völlig ohne die Orientierung am Markt auskommt. Schnell zu wachsen ist nicht das Problem, denn Hypes sind dieser Tage schnell kreiert. Und Hypes interessieren uns als Menschheit nicht, und daher auch uns als Galerie, eigentlich nicht.

STANDARD: Sie fördern zahlreiche junge Künst-lerinnen und Künstler. Wie erkennen Sie, wer durchhält und wer nicht?

Zwirner: Ich habe das Glück, viele junge Künstlerinnen und Künstler kennenzulernen, beinahe jede Woche. Großteils schätze ich deren Arbeit sehr, aber wirklich groß wird am Ende nur, wer einem authentischen Schaffensdrang für sich selbst folgt – einem Drang, der am Ende mehr mit der Geschichte der Kunst zu tun hat. Diejenigen also, die Künstler sein müssen, weil es unumstößlich mit ihrer Identität verknüpft ist. Das sind die Leute, mit denen man ein ganzes Leben lang Freude haben kann.

STANDARD: Und diese Menschen nehmen Sie in die Galerie auf.

Zwirner: Die Galerie besteht aus einem globalen Team, das alle dabei helfen kann, junge talentierte Künstler zu identifizieren und zu unterstützen. Wir gehen bei diesem Prozess sehr sorgfältig vor, denn langfristige kunsthistorische Bedeutung ist natürlich das wichtigste Element in einer langen und bedeutenden Karriere.

STANDARD: Vor kurzem haben Sie den 91-jährigen deutschen Künstler Gerhard Richter aufgenommen. Der Galerienwechsel in dem hohen Alter hat in der Szene für Aufsehen gesorgt.

Zwirner: Richter ist das perfekte Beispiel. Er macht seit 75 Jahren Kunst und denkt immer noch ans nächste Werk, an die nächste Auseinandersetzung. Es gibt diese Energie bis heute. Diese langfristige Ernsthaftigkeit ist etwas sehr Schönes.

Wir schlendern zur Galerie, die Stalkerin ist nicht mehr aufgetaucht. Gleich wieder hoch ins kleine Büro, Besprechungen, Termine, danach Künstler treffen. "Die nächsten zehn Jahre sind Arbeitsjahre. Da ist mir Urlaub und Chillen nicht zu wichtig", sagt er. Und dann? Weiterarbeiten. Wer als Zwirner geboren wird, betritt ein Galeriegebilde ohne Fluchtweg. Es gibt keinen Exit-Plan, weil es keinen Exit gibt. (RONDO, Gabriel Proedl, 15.06.2023)