Diskriminierung kann schwere gesundheitliche Folgen haben und in der Folge die Karriere behindern. Kleine, positive Gesten sollen das Narrativ stark umdrehen

In den letzten Jahren und Jahrzehnten gab es für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereits zahlreiche Maßnahmen, die gegen Mobbing, Ausgrenzung, Rassismus oder Queer-Feindlichkeit helfen sollen. Es gibt ein Gleichbehandlungsgesetz und Gleichbehandlungsanwaltschaften, Mediatoren, Arbeitspsychologinnen und ein Diversity-Management in vielen großen Unternehmen. Nichtsdestotrotz erfahren viele Minderheiten Exklusion im Job, häufig vor allem subtil. Sie merken erst lange nach einem Vorfall, dass sie diskriminiert wurden oder sich wegen der Worte von Kolleginnen und Kollegen unwohl gefühlt haben.

Ein Team, welches sich häufiger kleine Anerkennungen schenkt, soll laut Forschenden Unzufriedenheit vermeiden. IMAGO/MASKOT

Die US-Elite-Universität Harvard benannte diese problematischen Situationen bereits in den 1970ern als "Mikroaggressionen". Sie können sich vielfältig äußern. Etwa wenn der Chef zur Praktikantin sagt, sie solle sich als Frau doch lieber bescheiden verhalten und nicht ständig das Wort ergreifen. Oder etwa wenn eine Mitarbeiterin ihren schwulen Kollegen fragt, ob er denn auch manchmal mit einer Handtasche in die Arbeit kommt. Es passiert nebenbei, fast nie mit bösem Willen, aber einfach unbedacht und natürlich auf Kosten der betroffenen Person.

Auch wenn es meist kurze, subtile Ereignisse sind, sie wirken sich negativ auf das Wohlbefinden am Arbeitsplatz, auf die Leistung, Motivation, die Problemlösung und die emotionale Stabilität von betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus. In einem Bericht von "Harvard Business Review" haben Forschende in den Bereichen Führung und Diversität herausgefunden, dass es nicht reicht, Mikroaggressionen zu vermeiden.

Um dem Wohlbefinden Mitarbeitender gar nicht erst zu schaden, brauche es zusätzliche Arbeit. Laura Morgan Roberts, Professorin an der University of Virginia, und Brook Dennard Rosser von der George Washington University schlagen also Folgendes vor: sogenannte Mikrovalidierungen. Dabei handelt es sich um kleine oder kurze positive Handlungen und Gesten, die Kolleginnen und Kollegen ermutigen oder bekräftigen sollen.

Weniger Beachtung, weniger Gesundheit

Zahlreiche Studien zeigen, dass unterrepräsentierte Gruppen am Arbeitsplatz – seien es Frauen, People of Color (PoC) oder queere Menschen – deutlich weniger konstruktives Feedback zu ihrer Leistung bekommen. Für sie dauert es somit meist länger, bis sie eine Führungsposition erreichen (wird diese überhaupt angestrebt). Dazu gehört auch, dass durch das Defizit an Anerkennung auch mehr arbeitsbedingter Stress und ein schlechterer allgemeiner Gesundheitszustand die Folge sein können.

Stellt man sich Mikroaggressionen als das negative Ende eines Spektrums an kleinen Gesten vor, bilden Mikrovalidierungen laut den Wissenschafterinnen das positive Ende. Somit sind sie auch die Kehrseite der negativen Folgen für Marginalisierte: Es können wirkungsvolle, stärkende Handlungen, Formulierungen, Bestätigungen oder das Mitteilen vom Glauben an das Potenzial der Person sein – und mächtig sein.

Es gibt zahlreiche Beispiele, wie man Kolleginnen und Kollegen stärken kann, die weniger positive Signale erhalten als andere. Im Grunde sind Mikrovalidierungen sehr individuell. Hier sind aber einige konkrete Beispiele, wie sie aussehen können:

Wird eine Aufgabe oder ein Resultat im Team besprochen, hilft es schon, eine Kollegin, die sich effizient eingebracht hat, darauf anzusprechen: etwa dass sie eine starke Stimme habe und ein wirksames Auftreten.

Ist das Selbstbewusstsein eines Kollegen kurz nach Antritt einer neuen Stelle noch nicht besonders ausgeprägt oder äußert er häufig Zweifel an seiner Leistung, hilft es schon, dieses Auftreten nicht als negativ zu bewerten. Der Mitarbeiter könnte proaktiver und sicherer werden, bestätigt ihm die Führungskraft, dass sich viele Menschen am Anfang ihres Jobs unsicher fühlen und eine Zeitlang brauchen, um die Vorgänge genau zu verstehen. Auch persönliche Beispiele vom eigenen Jobbeginn können im Gespräch Vertrauen stiften. Wird auch noch das Bemühen des Kollegen hervorgehoben, kann sich dieser in der Folge bestätigt fühlen, dass er am richtigen Ort ist.

Wird auch noch das Bemühen des Kollegen hervorgehoben, kann sich dieser in der Folge bestätigt fühlen, dass er am richtigen Ort ist. Menschen Aufmerksamkeit schenken, wenn sie einen Raum betreten, in ein Meeting einsteigen oder eine Präsentation halten: Gesten wie diese scheinen zwar logisch und selbstverständlich, können aber einen großen Unterschied machen. Wer sich in der Arbeit gesehen und anerkannt fühlt, bekommt auch das Gefühl vermittelt, seine oder ihre Beiträge sind relevant.

Es zeugt von Respekt, wenn Kolleginnen und Kollegen mit Namen und Pronomen angesprochen werden, die sie selbst wählen. Für manche Menschen kann es, nicht nur am Arbeitsplatz, verletzend sein, wenn sie (noch dazu von Menschen, die sie nicht gut kennen) unaufgeforderte Spitznamen bekommen. Offen dafür zu sein, mehr über die Identität einer Person herauszufinden, kann das Arbeitsklima und die Zusammenarbeit angenehmer machen.

Mikrovalidierungen können für jeden Menschen sehr anders aussehen. Sie sind auch laut der Definition der Forschenden keine einfachen Problemlöser. Wichtig sei aber zu verstehen, dass negative Erfahrungen meist einen weitaus stärkeren Einfluss auf das Denken von Menschen haben, weshalb es wichtig sei, sich immer wieder daran zu erinnern, positive Begegnungen und Situationen zu erzeugen.

Außerdem sollten Worten immer Taten folgen. Wer zwar bestärkende Worte wählt, diese aber nicht lebt oder umsetzt, kann im Job in vielen Situationen schnell unglaubwürdig wirken. Es ist also noch viel zu tun, um Inklusion zu einem Selbstläufer zu machen. Dazu gehört auch, dass sich Führungskräfte aktiv gegen Machtdynamiken einsetzen.

Und Verbündete, die Marginalisierte unterstützen wollen, werden nicht immer das Richtige tun. Fehler passieren, aber wie man mit ihnen umgeht, ist entscheidend. Mikrovalidierungen können auch einmal falsch rüberkommen oder fehl am Platz sein. Es ist daher wichtig, unpassende Bemerkungen anzuerkennen und nicht andere dafür verantwortlich zu machen. Wer versucht, aus seinen Fauxpas zu lernen, kann es in weiterer Folge eigentlich immer nur besser machen. (Melanie Raidl, 28.6.2023)