Leben viele Individuen einer Art auf engstem Raum zusammen, dann kann schon die Infektion eines Einzelnen die Gesundheit der gesamten Gemeinschaft bedrohen. Das ist nicht nur beim Menschen so, auch staatsbildende Insekten wissen um die Gefahr durch eingeschleppte Krankheiten. Ameisen haben sich in diesem Zusammenhang geradezu als Meister der kollektiven Krankheitsabwehr erwiesen, wie einige Studien bereits zeigen konnten. Woher eine einzelne Ameise weiß, wen sie pflegen soll, war bisher jedoch unklar. Nun hat ein internationales Forschungsteam erstmals genauere Einblicke in die sanitäre Entscheidungsfindung einzelner Ameisen gewonnen.

Individuelle Pflegeentscheidungen

Um die Pflegeentscheidungen einer einzelnen Ameise zu entschlüsseln, haben sich die experimentelle Biologin Sylvia Cremer und ihr Forschungsteam am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) mit ihrem Kollegen und theoretischen Physiker Gašper Tkačik und der Mathematikerin Katarína Boďová von der Comenius-Universität in Bratislava zusammengetan. In ihrer multidisziplinären Studie untersuchten die Wissenschafter und Wissenschafterinnen Gartenameisen und Pilzsporen und fanden heraus, welche Informationen die Ameisen bei ihren individuellen Pflegeentscheidungen berücksichtigen.

Das komplexe Sozialverhalten von Ameisen beinhaltet auch einige grundlegende Regeln der Krankenpflege. Foto: Sina Metzler & Roland Ferrigato/ISTA

Um zu untersuchen, wen die einzelnen Ameisen entkeimen sollen, beobachteten die Forschenden das Verhalten gesunder Ameisen in Bezug zu jeweils zwei Nestgenossinnen, die beide infektiöse Pilzsporen in unterschiedlicher Menge auf sich trugen. Die pflegenden Ameisen konnten im Experiment entscheiden, wie sie ihre Gesundheitspflege unter den beiden Koloniemitgliedern aufteilen.

Nach sorgfältigen Verhaltensbeobachtungen entdeckte Barbara Casillas am ISTA ein faszinierendes Phänomen beim Pflegeverhalten der Ameisen: Die Ameisen nehmen Individuen mit der höchsten Sporenmenge bevorzugt ins Visier – also jene Ameise, die zurzeit das größte Risiko für die Gruppe darstellt. "In der Regel wählen Ameisen diejenige mit der aktuell höchsten Sporenbelastung aus, obwohl sich die Sporenbelastung durch das Entkeimen selbst ständig ändert", erklärte Cremer. "So können die Ameisen dynamisch auf Veränderungen der Krankheitsbedrohung reagieren."

Mathematische Unterstützung

Experimentelle Ansätze haben jedoch ihre Grenzen. Zwar konnten die Forschenden beobachten, wie die Ameisen handeln, aber daraus ließ sich nicht ermitteln, aus welchen Gründen sie sich so verhalten. Mit mathematischen Mitteln entschlüsselte das Team daher, welche Informationen die Ameisen nutzen, um Entscheidungen darüber zu treffen, wann sie mit dem Pflegeverhalten beginnen und bei wem.

"Die Ameisen folgen einer einfachen Faustregel: Wenn sie auf eine Ameise mit einer hohen Sporenbelastung treffen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie diese Ameise entkeimen", sagte Boďová. Das Gute dabei sei auch, dass die Ameisen sich nicht die Sporenbelastung aller Koloniemitglieder merken müssen, sondern sich dabei gänzlich auf die Informationen verlassen können, die sie aus dem Kontakt mit den Ameisen in ihrer Umgebung gewinnen.

Das System ist nicht perfekt, schreibt das Team im Fachjournal "Nature Communications". Die Ameisen pflegen auch manchmal das weniger infektiöse Tier. Doch die vielen kleinen Tendenzen für Pflege höher belasteter Individuen bei jeder Entscheidung einzelner Ameisen summieren sich zu einer klaren Entscheidung und einer effizienten Beseitigung von Krankheitserregern auf Kolonieebene. Die Ameisen können auf minimale Unterschiede in der Sporenbelastung reagieren, treffen aber genauere Entscheidungen, wenn die Diskrepanz höher ist.

Viele Fragen bleiben offen

"Wir wissen noch nicht, wie die Ameisen den Unterschied in der Sporenmenge wahrnehmen. Vielleicht haben die höher belasteten Ameisen einen stärkeren Pilzgeruch", sagte Cremer. Die jüngste Arbeit der Gruppe deutet darauf hin, dass Ergosterol – ein essenzieller Membranbestandteil aller Pilze – ein mögliches Erkennungsmerkmal für die Ameisen sein könnte.

Die mathematischen Modellierungen brachten noch einen weiteren Faktor ans Licht, der für die Pflegetätigkeit einer Ameise relevant ist: die Sensitivität der Ameisen gegenüber sozialen Signalen ihrer Nestgenossinnen. Denn eine Ameise hört auf, andere zu pflegen, wenn sie gerade selbst von ihren Mitbewohnerinnen gepflegt wurde.

Die Ameisen bewerten also nicht nur die Ansteckungsgefahr anderer, sondern reagieren auch auf das soziale Feedback über das eigene Risiko, andere anzustecken, das sie von der Kolonie erhalten. Diese einzigartige Kombination einfacher Regeln führt dazu, dass die infektiösesten Koloniemitglieder von den am wenigsten infektiösen gepflegt werden. Das Resultat ist eine äußerst effiziente Krankheitsbekämpfung auf Kolonieebene. (red, 14.6.2023)