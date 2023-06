Sibylle und Kurt Hamtil wohnen in einer 130 Quadratmeter großen Eigentumswohnung in der Nähe des Wiener Praters

Bei Sibylle und Kurt Hamtil spielt sich das halbe Leben am Esstisch ab. Begonnen hat ihr gemeinsames Wohnen superplötzlich: Fünf Tage vor dem Wohnungskauf waren die Designshop-Betreiber noch per Sie.

"Eigentlich hat die Küche bis vor zwei Jahren ganz anders ausgesehen. Sie war dunkelgelb und ziemlich in die Jahre gekommen. Wir haben immer von einer Kochinsel geträumt, aber das war mit der Geografie der Wohnung nicht wirklich vereinbar, daher ist es nun eine Kochhalbinsel geworden. Bei der Farbe waren wir uns einig, es musste Aubergine sein. Und dann waren wir letztes Jahr in Barcelona, in einem ziemlich lässigen Lokal namens Los Caracoles, und da hing dieses appetitliche Bild neben der Küche. Der fette Herr dürfte der Patron des Lokals gewesen sein, Gott hab ihn selig, nun hängt das Handyfoto dieses Gemäldes bei uns in der Küche.

Das Bild in der Küche der Hamtils stammt aus einem Lokal in Barcelona. Dort hing es neben der Küche. Lisi Specht

Unser gesamtes Leben spielt sich in solchen Zufällen und Anekdoten ab. Fünf Tage bevor wir uns entschieden haben zusammenzuziehen, waren wir noch per Sie. Wir kamen aus unterschiedlichen Beziehungen, es gab kein Entkommen, es hat auf Anhieb geflasht. Wir haben unsere zwei Mietwohnungen aufgegeben, und die einzige Wohnung, die wir besichtigt haben, war diese 130 Quadratmeter große, renovierungsbedürftige Eigentumswohnung am Rande des Praters, direkt am Donaukanal gelegen, eine Wohnung mit Blick auf Schiffe! Wir haben sofort zugeschlagen, unterschrieben, renoviert, umgebaut – und uns auf ein riesiges Abenteuer eingelassen. Das ist jetzt 20 Jahre her, im Sommer zahlen wir die letzte Kreditrate ab, es gibt uns noch immer.

Und so ist die Wohnung über 20 Jahre irgendwie planlos gewachsen. Im Hintergrund sieht man unser Bücherzimmer, und der Name ist wirklich nicht übertrieben, denn früher war das eine Art Spielzimmer für unsere Kids, die Buben sind längst ausgezogen, die Bücher sind immer noch da. Die Regale stammen aus unserem ehemaligen Verlagsbüro im Hochhaus Herrengasse, ein wunderschönes, modulares, mit wenigen Handgriffen veränderbares System des deutschen Industriedesigners Dieter Rams, der viele Produkte für Braun entwickelt hat. Auch das Taschenrechnerdesign am Apple-iPhone basiert auf einem seiner Entwürfe.

Ihre 130 Quadratmeter große Eigentumswohnung ist "über 20 Jahre irgendwie planlos gewachsen", sagen Kurt und Sibylle Hamtil. Lisi Specht

Wir haben auch viele Kunstwerke und Fotografien in der Wohnung. Die meisten davon sind Schenkungen und Honorartäusche in Form von künstlerischen Naturalien. Der Herr im Metzgerladen wiederum – an der Wand genau hinter uns – ist ein koscherer Fleischhauer am Karmelitermarkt. Wir hatten vor vielen Jahren einmal ein Buch über das jüdische Wien gemacht, dieses Foto ist ein Abzug daraus. Zur spirituellen Ausbalancierung wird der jüdische Metzger durch den Schilling-Jesus am Heizungsrohr-Kruzifix wieder neutralisiert. Halbmond, Buddha und heilige Kuh fehlen noch, daran arbeiten wir bereits.

Manche Zimmer sind – was wir immer wieder hören – ziemlich leer. Wie haben keinen Horror Vacui, halten das Nichts ganz gut aus, und bevor wir uns irgendetwas ohne ästhetischen Anspruch reinstellen, lassen wir die Zimmer lieber leer. Auch das Wohnzimmer ist recht leer, denn wir sind überhaupt keine Sofasitzer. Die kleine Lederbank, die wir haben, ist für die Hunde und zum Fußball-Schauen. Eigentlich sind wir richtige Tischsitzer und, na ja, eben auch Schreibtischsitzer, denn hier in der Wohnung haben wir auch unser Büro, von dem aus wir unsere vier Geschäfte Hamtil & Söhne managen, die wir in Wien haben. Unser gesamtes Leben spielt sich am Tisch ab.

Die kleine Lederbank im Wohnzimmer ist "für die Hunde und zum Fußball-Schauen". Lisi Specht

Wir sind privat und beruflich ein Paar, wir schupfen vier Geschäfte, wir konzipieren und entwerfen gemeinsam Geschenkprodukte, wir machen so ätzende Sachen wie die Buchhaltung, wir haben ein Archiv mit Mustern und Prototypen, und in all den Jahren, die wir uns täglich beim Arbeiten gegenübersitzen, sind wir richtige Wienpatrioten geworden. Wenn uns die Decke auf den Kopf fällt, fahren wir entweder raus ins Weinviertel, wo wir uns ein g’schissenes Sechzigerjahre-Baumeisterhäusl gekauft haben, und schalten für ein paar Tage ab – oder schmeißen ein Festl. Dann laden wir Freunde ein, kochen gemeinsam und stehen rund um die Kochhalbinsel herum." (PROTOKOLL: Wojciech Czaja, 12.6.2023)