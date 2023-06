Hinter dem Anwesen von 1902 verbirgt sich ein lauschiger Garten. -Michael Steingruber

Wer vor dem Gebäude in der Wiener Landstraßer Hauptstraße 140–142 steht, könnte durchaus meinen, er oder sie habe es mit einem waschechten Geisterschloss zu tun. So ging es auch der Kunstmanagerin Ema Kaiser, wann immer sie dort vorbeikam. Seit 2022 betreibt sie gemeinsam mit dem Ex-Fußballer Rubin Okotie die Plain-Art-Galerie als fixen Kunstraum in der Burggasse. Dort lernte Kaiser die Besitzerin des historischen Gebäudes im dritten Bezirk kennen. Gleich am nächsten Tag besichtigte sie die geschichtsträchtigen Mauern der Villa Mautner-Jäger. Bauherrin des 1902 errichteten "Gartenschlössls" war Hertha Jäger, die aus der Großindustriellenfamilie Mautner-Markhof stammte und mit dem Physiker Gustav Jäger verheiratet war. Sie engagierte sich für feministische Themen, war zum Beispiel Vorstandsmitglied des Bundes Österreichischer Frauenvereine und Mitbegründerin des Neuen Wiener Frauenclubs. Außerdem organisierte sie Salons, für die sich die Wiener Kunst- und Kulturszene im Gartenschlössl traf.

Kunstmanagerin Ema Kaiser bespielt die Villa Mautner-Jäger als Art-Space. -Eric Asamoah

Über die Jahrzehnte geriet das Anwesen in Vergessenheit. Um es vor dem endgültigen Verfall zu bewahren, wird es nächstes Jahr renoviert. Bis es aber so weit ist, bespielt es Ema Kaiser in der Tradition von Hertha Jäger als Art-Space. "Es ist so ein magischer Ort, der die Aufbruchsstimmung einer vergangenen Zeit verkörpert. So was können wir als Gegenpol zur schrecklichen Weltlage gerade gut gebrauchen", sagt Kaiser, die sich 2016 selbstständig machte. Mit ihrem Zwischennutzungskonzept versteht sie die Villa Mautner-Jäger "als Ort der Begegnung und Vernetzung, des Geschehens und Zeitgeistes". Es solle keine steife Stimmung wie in einer klassischen Galerie herrschen. Neben Ausstellungen stehen Lesungen, Diskussionen und andere Veranstaltungen im Sinne der Salonkultur von damals auf dem Programm.

Einen dezidierten Schwerpunkt will Kaiser auf Künstlerinnen und Female Empowerment legen. So widmete die Kunstmanagerin ihre erste Ausstellung im denkmalgeschützten Gebäude den Arbeiten der Künstlerin Michaela Schwarz-Weismann. Vor kurzem hat sie ihre, wie sie sagt, "bis jetzt größenwahnsinnigste Ausstellung" eröffnet. Gemeinsam mit dem Berliner Kurator Reiner Opoku versammelt sie in Once upon a time ... today Werke großer Namen der internationalen Kunstszene wie Julian Schnabel, David LaChapelle oder Haralampi Oroschakoff und Martha Jungwirth. Wer die Ausstellung sehen oder Teil von Ema Kaisers Salonkultur werden möchte, meldet sich am besten auf nodecontemporary.com für die Gästeliste der diversen Veranstaltungen an. (RONDO, Michael Steingruber, 24.06.2023)